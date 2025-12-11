Loftus-Cheek è un vero e proprio jolly per il Milan di Allegri: come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', contro il Torino ha iniziato la partita da mezzala, giocato in attacco dopo che Leao si è fatto male e infine si è allargato a destra con l'ingresso in campo di Pulisic e con Saelemaekers virato sull’altra fascia. Il quarto ruolo potrebbe essere quello di punta pura, visto che potrebbe giocare lì con il Sassuolo, con Pulisic da seconda punta.