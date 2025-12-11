PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Loftus-Cheek arma per il Milan: può fare quattro ruoli. E le voci di mercato …

ULTIME MILAN NEWS

Loftus-Cheek arma per il Milan: può fare quattro ruoli. E le voci di mercato …

Loftus-Cheek arma per il Milan: può fare quattro ruoli. E le voci di mercato ...
Milan, Loftus-Cheek una carta importantissima per Allegri. L'inglese può giocare addirittura 4 ruoli. E le voci di mercato ... Ecco l'analisi de 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Loftus-Cheek è un vero e proprio jolly per il Milan di Allegri: come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', contro il Torino ha iniziato la partita da mezzala, giocato in attacco dopo che Leao si è fatto male e infine si è allargato a destra con l'ingresso in campo di Pulisic e con Saelemaekers virato sull’altra fascia. Il quarto ruolo potrebbe essere quello di punta pura, visto che potrebbe giocare lì con il Sassuolo, con Pulisic da seconda punta.

Milan, Loftus-Cheek fondamentale per Allegri

—  

Da capire, come scrive la rosea, se dal primo minuto o a gara in corsa. Molto potrebbe dipendere dalla salute di Fofana a centrocampo. In avanti Allegri può contare anche su Nkunku. Il recupero di Gimenez resta un'incognita, per questo non sarebbe da escludere del tutto l'utilizzo dell'inglese da vera prima punta del Milan.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, poco spazio in vista dei Mondiale? Tare tenta il colpo in difesa>>>

Come scrive il quotidiano, ci sono voci di mercato che vorrebbero il ritorno di Loftus-Cheek in Premier League a gennaio. Al momento, si legge, il Milan se lo terrebbe stretto vista la sua duttilità tattica e di ruolo.

Leggi anche
Milan, Fofana fuori per infortunio: nessun rischio verso Sassuolo. Le ultime novità
Souza per la porta del Milan? Le ultime di calciomercato. Torriani e Longoni …

© RIPRODUZIONE RISERVATA