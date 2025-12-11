Calciomercato Milan, Souza nel mirino: e i giovani portieri rossoneri ...

Calciomercato, se il Milan non dovesse riuscire a rinnovare Mike Maignan occhi sul portiere brasiliano Hugo Souza. E i giovani rossoneri ... Le ultime da 'Tuttosport'
Il Milan potrebbe provare di nuovo a rinnovare il contratto in scadenza di Mike Maignan, ma starebbe iniziando anche a cercare un possibile sostituto. Secondo 'Tuttosport'ci sarebbe Hugo Souza, estremo difensore di 26 anni del Corinthians, nel radar rossonero per il calciomercato. Il portiere brasiliano sarebbe nella lista rossonera nel caso in cui il francese dovesse andare via a parametro zero. Non solo il brasiliano.
Secondo il quotidiano tra i profili italiani seguiti ci sarebbero Caprile del Cagliari e Svilar della Roma, molto complesso. Altro giocatore seguito Atubolu fino ad arrivare ai nomi di Suzuki del Parma o di Illan Meslier, portiere del Leeds. Secondo il quotidiano il casting sarebbe aperto, ma il tutto si deciderà se e quando Maignan non dovesse rinnovare con il club.