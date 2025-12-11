Calciomercato Milan, Souza nel mirino: e i giovani portieri rossoneri ...

Il Milan potrebbe provare di nuovo a rinnovare il contratto in scadenza di Mike Maignan , ma starebbe iniziando anche a cercare un possibile sostituto. Secondo 'Tuttosport' ci sarebbe Hugo Souza , estremo difensore di 26 anni del Corinthians, nel radar rossonero per il calciomercato . Il portiere brasiliano sarebbe nella lista rossonera nel caso in cui il francese dovesse andare via a parametro zero. Non solo il brasiliano.

Secondo il quotidiano tra i profili italiani seguiti ci sarebbero Caprile del Cagliari e Svilar della Roma, molto complesso. Altro giocatore seguito Atubolu fino ad arrivare ai nomi di Suzuki del Parma o di Illan Meslier, portiere del Leeds. Secondo il quotidiano il casting sarebbe aperto, ma il tutto si deciderà se e quando Maignan non dovesse rinnovare con il club.