Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Souza per la porta del Milan? Le ultime di calciomercato. Torriani e Longoni …

CALCIOMERCATO MILAN

Souza per la porta del Milan? Le ultime di calciomercato. Torriani e Longoni …

Calciomercato Milan, Souza nel mirino: e i giovani portieri rossoneri ...
Calciomercato, se il Milan non dovesse riuscire a rinnovare Mike Maignan occhi sul portiere brasiliano Hugo Souza. E i giovani rossoneri ... Le ultime da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe provare di nuovo a rinnovare il contratto in scadenza di Mike Maignan, ma starebbe iniziando anche a cercare un possibile sostituto. Secondo 'Tuttosport'ci sarebbe Hugo Souza, estremo difensore di 26 anni del Corinthians, nel radar rossonero per il calciomercato. Il portiere brasiliano sarebbe nella lista rossonera nel caso in cui il francese dovesse andare via a parametro zero. Non solo il brasiliano. 

Secondo il quotidiano tra i profili italiani seguiti ci sarebbero Caprile del Cagliari e Svilar della Roma, molto complesso. Altro giocatore seguito Atubolu fino ad arrivare ai nomi di Suzuki del Parma o di Illan Meslier, portiere del Leeds. Secondo il quotidiano il casting sarebbe aperto, ma il tutto si deciderà se e quando Maignan non dovesse rinnovare con il club. 

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, poco spazio in vista dei Mondiale? Tare tenta il colpo in difesa>>>

'Tuttosport' parla anche di possibili valutazioni sul futuro di Torriani e Longoni, due dei portieri più quotati all'interno del settore giovanile del Milan. Vedremo la dirigenza come si muoverà sul calciomercato per la porta. 

Leggi anche
Top Milan News: le parole di Scaroni. Novità sulle condizioni di Leao e possibile scambio col Napoli
Milan, allarme Leao rientrato: ora va gestito con cura in vista della Supercoppa e della Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA