Infortunio di Leao non preoccupa: va gestito per tentare l'allungo in Serie A

Come ricorda 'Tuttosport' oggi in edicola, per fortuna del Milan, gli esami non hanno evidenziato nessuna lesione, ma solo un'infiammazione da gestire. Per questo motivo l'attaccante rossonero ha già cominciato le terapie alla zona inguinale dell'adduttore. Considerando i prossimi impegni del Milan, non rischiare nulla con Rafa è d'obbligo. Difficile, ma non impossibile, la convocazione in ottica Sassuolo. Più probabile, riferisce il quotidiano torinese, vederlo partire con i compagni per la Supercoppa Italiana in programma il 18 dicembre a Riad.
Nonostante il trofeo in palio, il Milan vuole avere la sua stella al massimo per le partite di campionato che seguiranno la trasferta in Arabia, con l'idea di provare l'allungo visto il calendario favorevole. Dopo la trasferta in Medio Oriente, il Milan avrà il Verona in casa, Cagliari in trasferta e Genoa al Meazza. Allegri vuole continuare a fare risultati importanti anche con le 'medio-piccole', per farlo sa che avrà bisogno anche del miglior Leao possibile, infortuni permettendo.
