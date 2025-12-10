Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, allarme Leao rientrato: ora va gestito con cura in vista della Supercoppa e della Serie A

ULTIME MILAN NEWS

Milan, allarme Leao rientrato: ora va gestito con cura in vista della Supercoppa e della Serie A

Infortunio di Leao non preoccupa: va gestito per tentare l'allungo in Serie A
Milan, l'infortunio di Leao non è grave. Buona notizia per Allegri, che ora vuole gestire il portoghese in vista delle prossime settimane. Come ricorda 'Tuttosport' oggi in edicola, il Diavolo vuole tentare averlo al top per il campionato
Redazione

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Rafa Leao nella giornata di ieri hanno addolcito l'unica nota amara della serata di Torino. Infatti, lunedì sera, il Milan di Massimiliano Allegri è riuscito a sfatare il tabù trasferta contro i granata grazie a una grande vittoria firmata dalla prodezza da 30 metri di Adrien Rabiot e dalla doppietta da 'febbricitante' di Christian Pulisic.

Leao, pericolo scampato: ora va gestito in vista dei prossimi impegni

—  

Al fischio finale di Chiffi, il pensiero del club rossonero si è concentrato su un unico giocatore, naturalmente parliamo di Leao. Il portoghese è uscito nel primo tempo a causa di un problema muscolare all'adduttore, subito in seguito a una conclusione dalla distanza.

LEGGI ANCHE

Come ricorda 'Tuttosport' oggi in edicola, per fortuna del Milan, gli esami non hanno evidenziato nessuna lesione, ma solo un'infiammazione da gestire. Per questo motivo l'attaccante rossonero ha già cominciato le terapie alla zona inguinale dell'adduttore. Considerando i prossimi impegni del Milan, non rischiare nulla con Rafa è d'obbligo. Difficile, ma non impossibile, la convocazione in ottica Sassuolo. Più probabile, riferisce il quotidiano torinese, vederlo partire con i compagni per la Supercoppa Italiana in programma il 18 dicembre a Riad.

LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni realista: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave" >>>

Nonostante il trofeo in palio, il Milan vuole avere la sua stella al massimo per le partite di campionato che seguiranno la trasferta in Arabia, con l'idea di provare l'allungo visto il calendario favorevole. Dopo la trasferta in Medio Oriente, il Milan avrà il Verona in casa, Cagliari in trasferta e Genoa al Meazza. Allegri vuole continuare a fare risultati importanti anche con le 'medio-piccole', per farlo sa che avrà bisogno anche del miglior Leao possibile, infortuni permettendo.

Leggi anche
Milan, Pulisic è il tuo “cecchino”: in Italia nessuno tiene il ritmo...
Milan, che lavoro di Allegri! Risultati top, giocatori dediti alla causa. Ma c’è una...

© RIPRODUZIONE RISERVATA