Infortunio di Leao non preoccupa: va gestito per tentare l'allungo in Serie A

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Rafa Leao nella giornata di ieri hanno addolcito l'unica nota amara della serata di Torino. Infatti, lunedì sera, il Milan di Massimiliano Allegri è riuscito a sfatare il tabù trasferta contro i granata grazie a una grande vittoria firmata dalla prodezza da 30 metri di Adrien Rabiot e dalla doppietta da 'febbricitante' di Christian Pulisic.