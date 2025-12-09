Rabiot, al termine di Torino-Milan, ha parlato così. «Siamo entrati male nella partita. Poi, nella seconda parte del primo tempo, abbiamo fatto bene e siamo rientrati con la consapevolezza che dovevamo essere più cattivi. Si è visto subito il cambio di ritmo e l’ingresso di Christian ci ha aiutati».
Rabiot, le cui dichiarazioni sono state riportate da 'Tuttosport' oggi in edicola, ha poi aggiunto: «Questo è un risultato che dimostra che ci siamo, ma dobbiamo entrare meglio in partita perché non sempre possiamo girare le partite. Il gol? Ogni tanto bisogna cercare la giocata che ti cambia la partita, ma la cosa importante sono la mentalità e lo spirito di squadra. Dobbiamo continuare così, ma approcciare meglio le gare».
