Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha trovato il suo primo gol (e che gol!) in maglia rossonera ieri sera allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Ecco perché era soddisfatto - ma non troppo - al termine di Torino-Milan 2-3 di Serie A

Daniele Triolo Redattore 9 dicembre - 12:43

Se il Milan, ieri sera, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino', ha ribaltato il match contro il Torino di Marco Baroni, da 2-0 a 2-3 e riconquistato così il primo posto in classifica in Serie A, lo deve - ovviamente - alla doppietta di Christian Pulisic. Ma è opinione comune, all'interno dello spogliatoio rossonero (basti sentire le parole di Samuele Ricci) come, a suonare la carica per la grande rimonta, sia stato il gol di Adrien Rabiot.