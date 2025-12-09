Pianeta Milan
TORINO-MILAN

Ricci dopo Torino-Milan: “Il gol di Rabiot ci ha dato tanto per il secondo tempo. Pulisic è un grande”

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Torino-Milan 2-3, così Ricci nel post-partita di 'SportMediaset'

Sul match: “E’ stata una partenza un po’ timida, abbiamo subito due gol presto, poi siamo andati sul 2-1 col gran gol di Adrien Rabiot che ci ha dato tanto per affrontare il secondo tempo. Nello spogliatoio abbiamo visto le cose sbagliate, siamo riusciti a correggerle e siamo riusciti a giocare il secondo tempo in maniera diversa”.

Sul problema degli approcci: “E’ un aspetto che possiamo migliorare, è capitato anche in passato di aver approcciato male anche ad inizio secondo tempo. Può capitare, non dobbiamo farlo capitare, dobbiamo fare quel passo in più per diventare una grandissima squadra perché secondo me abbiamo tutte le carte in regola per farlo e questo passa dalla mentalità”.

Sul centrocampo che può essere la forza del Milan: “Ovviamente è un centrocampo con tanta concorrenza. Sia a centrocampo che nel resto della squadra ci sono grandi professionisti, tutti lavoriamo per un obiettivo e questa è la cosa importante, chiunque venga chiamato in causa fa sempre del suo meglio. Ci sono partite dove non riesce tutto e dove devi adattarti, stiamo provando a farlo ed è quello che ci chiede il mister”.

Su Christian Pulisic: “Puli è un grande ragazzo e giocatore, ci fa tanto la differenza averlo, anche a partita in corso penso sia devastante. Ha grandissime qualità, tante volte ha anche la calamita perché sembra che gli arrivino tutti i palloni ed è bravo anche a finalizzare. E’ importante averlo per noi, meno male che Milano e Torino sono vicine e ci ha potuto raggiungere”.

Su che effetto fa stare in vetta: “Fa sicuramente piacere, adesso dobbiamo adattarci, bisogna continuare così perché stiamo facendo molto bene. Dobbiamo lavorare sugli aspetti negativi perché tante volte risultano più evidenti all’interno di una partita. Bisogna evidentemente compattarci di più e fare quello che richiede una partita, lo stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così”.

