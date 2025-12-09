“Non poteva farlo”: il gol di Shevchenko che sorprese Buffon in Milan-Juve

Ci sono ricordi che non hanno bisogno di essere introdotti, perché parlano da soli. E per chi ama il Milan, uno di questi è il pallonetto con cui Andriy Shevchenko superò Gigi Buffon, in un Milan-Juventus del 9 Dicembre 2001, che sembrava normale, finché Sheva non decise di trasformarlo in un manifesto di bellezza calcistica. È uno di quei momenti che non riguardano solo un risultato o una classifica: riguardano l’anima. Riguardano ciò che ci ha spinti ad amare questo sport. Se non lo ricordate o siete troppo giovani per ricordarlo, vi lasciamo il video qui in alto.