Prima pagina Corriere dello Sport: 'Roma i soldi per Zirkzee'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 11 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 11 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Champions League. La Juventus vince con il Pafos: "McJuve". Il Napoli cade con il Benfica: "La tassa di Mou". Roma i soldi per Zirkzee. Il Bologna a Dallinga. Viola, in testa solo il Verona. Guendouzi in bilico, la Lazio riflette. Svolta Toro, torna Petrachi come DS. Inter, ombre sull'arbitro. Bologna, Roma e Fiorentina in Europa. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

