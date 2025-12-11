Milan, Braida: 'Pulisic ricorda Shevchenko'. Poi l'avviso su Maignan

"Max Allegri è un fuoriclasse della panchina e il vero valore aggiunto di questo Milan. Un allenatore concreto, ma dotato di grande carisma e autorevolezza. Ha riportato nel club quello che serve per arrivare in alto: la disciplina". Chiaro e deciso il parere di Ariedo Braida. Lo storico dirigente del Milan ha parlato dei rossoneri guidati da Massimiliano Allegri in panchina: "Adesso il Milan a differenza dell’anno scorso è una squadra unita, dove tutti remano dalla stessa parte. E i risultati si vedono. D’altronde se Allegri ha sempre vinto in carriera, un motivo ci sarà. Lo farà ancora a lungo; perché ha creato la giusta alchimia e riesce sempre a trarre il meglio dai giocatori che ha. La cosa più importante per Max è la vittoria, il resto non conta. Non gli interessano i ghirigori o il giocar più o meno bene, ma bada al risultato, che alla fine è l’unica cosa che conta".
Braida: "Si parla poco di Pulisic. Mi ricorda Shevchenko. Maignan? Un club con ambizioni …"
L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida è stato intervistato da 'Tuttosport': un pensiero sui rossoneri di oggi tra Allegri e non solo.
Milan, Braida sui rossoneri con Massimiliano Allegri
Nella sua intervista a 'Tuttosport', Braida parla anche delle possibilità del Milan di vincere lo Scudetto in questa stagione: "Mi sembra un campionato senza padroni. Se lo giocheranno con Inter e Napoli, che però a livello di rosa hanno qualcosa in più. Il Milan però non ha le coppe: se a gennaio la società completerà l’organico, colmando le attuali lacune e criticità vedi il ruolo della punta, credo che i rossoneri possano dire la loro fino alla fine". PROSSIMA SCHEDA>>>
