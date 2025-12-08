Il Milan potrebbe muoversi a gennaio: in vista del calciomercato invernale il club potrebbe avere qualche buco da coprire. Si parla di un difensore centrale d'esperienza, un attaccante centrale e un esterno destro che possa giocare da quinto di centrocampo. Si perché con Athekame ancora non pronto e ai box per infortunio, Allegri non ha alternative al solo Saelemaekers. Nelle ultime ore del mercato estivo, il Milan ha chiuso l'accordo per il prestito con diritto di riscatto di Musah all'Atalanta .

Milan, il ritorno di Musah opzione difficile

Il centrocampista ha giocato anche da esterno destro con il Milan. La domanda è, non potrebbe essere utile riportarlo a gennaio in rossonero? Si perché Musah sta giocando molto poco con l'Atalanta e non sembra essere tra le prime scelte di Palladino. Il riscatto in estate sembra essere sempre più distante. Ci sarebbe però un ostacolo.