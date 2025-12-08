Pianeta Milan
Musah una soluzione a gennaio per il Milan? Gioca poco con l’Atalanta, ma c’è un ostacolo

Musah non sta giocando molto con la maglia dell'Atalanta. Potrebbe tornare al Milan già nella prossima sessione di calciomercato? Un ostacolo da superare
Emiliano Guadagnoli
Il Milan potrebbe muoversi a gennaio: in vista del calciomercato invernale il club potrebbe avere qualche buco da coprire. Si parla di un difensore centrale d'esperienza, un attaccante centrale e un esterno destro che possa giocare da quinto di centrocampo. Si perché con Athekame ancora non pronto e ai box per infortunio, Allegri non ha alternative al solo Saelemaekers. Nelle ultime ore del mercato estivo, il Milan ha chiuso l'accordo per il prestito con diritto di riscatto di Musah all'Atalanta.

Milan, il ritorno di Musah opzione difficile

Il centrocampista ha giocato anche da esterno destro con il Milan. La domanda è, non potrebbe essere utile riportarlo a gennaio in rossonero? Si perché Musah sta giocando molto poco con l'Atalanta e non sembra essere tra le prime scelte di Palladino. Il riscatto in estate sembra essere sempre più distante. Ci sarebbe però un ostacolo.

Il sito Calcio e Finanza riporta le cifre da bilancio della Dea tra cui l'operazione Musah: 4 milioni di euro per il prestito dal Milan, con diritto fissato a 23,5 milioni di euro. Una cifra molto alta quindi per il possibile riscatto. Difficile pensare a un ritorno di Musah a gennaio visto che l'Atalanta ha pagato il prestito 4 milioni. Facile, al momento, che lo statunitense torni in rossonero a fine stagione visto che un riscatto della Dea sembrerebbe molto complesso.

