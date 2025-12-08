LEGGI ANCHE: Maignan salvatore e protagonista del Milan di Allegri: contro Torino per riscattare un errore>>>
Il sito Calcio e Finanza riporta le cifre da bilancio della Dea tra cui l'operazione Musah: 4 milioni di euro per il prestito dal Milan, con diritto fissato a 23,5 milioni di euro. Una cifra molto alta quindi per il possibile riscatto. Difficile pensare a un ritorno di Musah a gennaio visto che l'Atalanta ha pagato il prestito 4 milioni. Facile, al momento, che lo statunitense torni in rossonero a fine stagione visto che un riscatto della Dea sembrerebbe molto complesso.
