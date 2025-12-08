Milan, i rossoneri tornano in campo questa sera contro il Torino. Una partita molto importante per la classifica del Diavolo. Spazio questa mattina a tante notizie sul calciomercato del Milan. Voci clamorose sul futuro di Nkunku. Incontro in vista per Lewandowski. Il parere di Franco Ordine sulle possibili mosse di gennaio e due difensori nel mirino per il Diavolo. Ecco le top news di Pianeta Milan del 8 dicembre 2025. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, clamoroso: incontro per Nkunku. Nuovo difensore nel mirino. Tare ci prova per Lewandowski
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, clamoroso: incontro per Nkunku. Nuovo difensore nel mirino. Tare ci prova per Lewandowski
Milan, mercato già caldo: le voci su Lewandowski e Nkunku. Doppio possibile obiettivo per la difesa rossonera. Ecco chi. Le top news di Pianeta Milan del 8 dicembre 2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA