Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato e il Milan si potrebbe muovere. Secondo 'Tuttosport' Allegri avrebbe inserito come regali graditi un difensore centrale, un vice Saelemaekers e un goleador. Per il difensore, secondo il quotidiano, Thiago Silva al momento sarebbe solo una suggestione, ma ci sarebbe l'interesse per due giocatori della Serie A. Durante Sassuolo-Fiorentina, infatti, ci sarebbe stato un scout del Milan per seguire Tarik Muharemovic, sempre più colonna della retroguardia neroverde.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Muharemovic e Idzes: doppio obiettivo di calciomercato per il Milan. E Allegri desidera …
CALCIOMERCATO MILAN
Muharemovic e Idzes: doppio obiettivo di calciomercato per il Milan. E Allegri desidera …
Calciomercato Milan, per la difesa doppio obiettivo dal Sassuolo: scout rossoneri per seguire Muharemovic. Ecco le ultime novità di mercato da 'Tuttosport'
Secondo 'Tuttosport' ci sarebbe pure l’interesse dell’Inter, mentre la Juventus ha il 50% sulla futura rivendita del calcatore. Il dirigente del Sassuolo Carnevali spererebbe in un'asta, ma dovrebbe resistere fino a giugno per Muharemovic. Il Milan, intanto, avrebbe visionato di nuovo anche l’indonesiano Jay Idzes, già seguito a marzo quando giocava nel Venezia e tuttora presente nel casting rossonero. Anche lui potrebbe essere un nome più pre giugno che per gennaio.
LEGGI ANCHE: Milan preoccupato per Nkunku: presto incontro con l'agente. La clamorosa voce di calciomercato>>>
Vedremo quali saranno i piani del calciomercato del Milan in inverno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA