Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato e il Milan si potrebbe muovere. Secondo 'Tuttosport' Allegri avrebbe inserito come regali graditi un difensore centrale, un vice Saelemaekers e un goleador. Per il difensore, secondo il quotidiano, Thiago Silva al momento sarebbe solo una suggestione, ma ci sarebbe l'interesse per due giocatori della Serie A. Durante Sassuolo-Fiorentina, infatti, ci sarebbe stato un scout del Milan per seguire Tarik Muharemovic, sempre più colonna della retroguardia neroverde.