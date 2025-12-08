Calciomercato Milan, tanto lavoro aspetta i rossoneri da qui fino a giugno per progettare al meglio le prossime stagioni. Non solo i possibili colpi a gennaio, il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di occasioni e potrebbe impostare anche il lavoro per potenziali acquisti o cessioni in vista dell'estate. Così come potrebbero essere al lavoro per possibili rinnovi. Si parla delle situazioni che riguardano Maignan, Pulisic e Saelemaekers e non solo. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA