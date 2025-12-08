Calciomercato Milan, Nkunku e Lewandowski: Igli Tare e la dirigenza rossonera preparano l'incontro con l'agente Pini Zahavi. Le ultime novità e una voce clamorosa
Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato invernale e le voci sul Milan continuano. Come scrive Calciomercato.com ci sarebbero buoni rapporti tra i club rossonero e l'agente Pini Zahavi nati dall'affare Vos e poi rafforzati dall'operazione Nkunku in estate. Per questo ci sarebbe una corrispondenza continua. Tra le idee quella di Robert Lewandowski, attaccante in scadenza di contratto nel 2026.
Calciomercato Milan, Nkunku possibile futuro in bilico?
Secondo il sito sarebbe un'operazione impossibile per gennaio e molto complessa per l'estate, ma Tare avrebbe già in programma un summit per capire le intenzioni del polacco e le eventuali richieste. Ci sarebbe poi il capitolo Nkunku: solo un gol in questo inizio di stagione nonostante il grande investimento estivo visto che il Milan ha pagato il francese al Chelsea 38 milioni più 4 di bonus.