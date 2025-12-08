Calciomercato Milan, Nkunku e Lewandowski: Igli Tare e la dirigenza rossonera preparano l'incontro con l'agente Pini Zahavi. Le ultime novità e una voce clamorosa

Emiliano Guadagnoli Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 10:06)

Manca sempre meno alla prossima sessione di calciomercato invernale e le voci sul Milan continuano. Come scrive Calciomercato.com ci sarebbero buoni rapporti tra i club rossonero e l'agente Pini Zahavi nati dall'affare Vos e poi rafforzati dall'operazione Nkunku in estate. Per questo ci sarebbe una corrispondenza continua. Tra le idee quella di Robert Lewandowski, attaccante in scadenza di contratto nel 2026.