Calciomercato Milan, Romano: 'Lewandowski non andrà via a gennaio'

"Ribadisco che Lewandowski a gennaio non va via. In estate può essere un’altra storia a costo zero. Ho visto che si continua a parlare tanto anche del Milan, si è parlato anche del Fenerbahce e a me non risulta che il discorso Fenerbahce sia così caldo con Lewandowski. In Turchia si parla di accordo vicino e cifre molto importanti. A me risulta che a gennaio Lewandowski non va via e non ha pensato di ritirarsi".

Il giornalista esperto di mercato ha poi aggiunto: "Lewandowski pensa solo e soltanto, oggi, domani e nelle prossime settimane, al Barcellona. Vuole vincere tutti i trofei possibili ed è convinto di poter vincere tutto quest’anno al Barça. Chi è vicino a Lewandowski garantisce che novembre, dicembre, gennaio, ma anche febbraio e marzo non sono mesi da decisioni definitive. Vuole concentrarsi sul presente, non risultano accordi col Fenerbahce e né che la vicenda sia chiusa".