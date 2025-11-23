Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Romano aggiorna sulla situazione di Lewandowski al Barcellona

Calciomercato Milan, Romano: 'Lewandowski non andrà via a gennaio'
Il Milan vuole un nuovo attaccante in vista del prossimo mercato di gennaio e Lewandowski è uno dei nomi che circola nelle ultime settimane. Ma Fabrizio Romano frena: il polacco non partirà a gennaio dal Barcellona. Possibili novità solo in estate
Come è ben noto, il Milan sembra intenzionato a rinforzare l'attacco nella prossima finestra di calciomercato invernale, sostituendo il 'Bebote' Santi Gimenez che sta deludendo le aspettative legate al suo arrivo in rossonero. Tra i nomi più discussi nelle ultime settimane spicca quello di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, come Modric a centrocampo, potrebbe portare esperienza internazionale e dimostrarsi determinante anche in Serie A.

Fabrizio Romano su Lewandowski

Si parla inoltre di una possibile partenza dal Barcellona già a gennaio, anticipando la scadenza del suo contratto. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto il noto giornalista Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube.

"Ribadisco che Lewandowski a gennaio non va via. In estate può essere un’altra storia a costo zero. Ho visto che si continua a parlare tanto anche del Milan, si è parlato anche del Fenerbahce e a me non risulta che il discorso Fenerbahce sia così caldo con Lewandowski. In Turchia si parla di accordo vicino e cifre molto importanti. A me risulta che a gennaio Lewandowski non va via e non ha pensato di ritirarsi".

Il giornalista esperto di mercato ha poi aggiunto: "Lewandowski pensa solo e soltanto, oggi, domani e nelle prossime settimane, al Barcellona. Vuole vincere tutti i trofei possibili ed è convinto di poter vincere tutto quest’anno al Barça. Chi è vicino a Lewandowski garantisce che novembre, dicembre, gennaio, ma anche febbraio e marzo non sono mesi da decisioni definitive. Vuole concentrarsi sul presente, non risultano accordi col Fenerbahce e né che la vicenda sia chiusa".

