Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, il diavolo osserva: occhi puntati su Idzes del Sassuolo

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, il diavolo osserva: occhi puntati su Idzes del Sassuolo

Calciomercato Milan, il diavolo osserva: occhi puntati su Idzes del Sassuolo - immagine 1
Il calciomercato si sta avvicinando, e il Milan continua a lavorare per portare dei rinforzi a Milano: osservato Idzes del Sassuolo, la situazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il calciomercato non dorme mai, anzi, in casa Milan è sempre vivo. Come sappiamo, la dirigenza del club rossonero è al lavoro per portare a Milano dei rinforzi mirati a Massimiliano Allegri. Tra i vari reparti, si sta guardando molto anche alla difesa. Oltre all'opzione Thiago Silva, che potrebbe far ritorno a Milano dopo più di 10 anni, un altro nome che sta prendendo campo è quello di Jay Idzes, difensore del Sassuolo.

Calciomercato Milan, il nuovo nome in difesa

—  

Come riferito da Luca Cilli, giornalista di Skysport, il Milan sta seguendo il classe 200 con molta attenzione. Al momento non sembrerebbero esserci stati contatti diretti fra i due club, ma il calciatore piace per più fattori: età, margine di crescita e duttilità.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, parla Allegri: "Domani bella partita da giocare, sarà come una finale"

Il giocatore olandese naturalizzato indonesiano, infatti, può ricoprire più ruoli in una difesa a 3, uno dei classici calciatori che possono piacere a Massimiliano Allegri. Il suo contratto con il Sassuolo, però, scadrà nel 2029. Vedremo nelle prossime settimane lo sviluppo della situazione.

Leggi anche
Milan, Gimenez aperto alla cessione? Parla l’agente. Due alternative. Che rivelazione su...
Pellegatti rivela: “Nel Milan senso di possibilità per il rinnovo di Maignan. Allegri...

© RIPRODUZIONE RISERVATA