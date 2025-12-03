Il calciomercato si sta avvicinando, e il Milan continua a lavorare per portare dei rinforzi a Milano: osservato Idzes del Sassuolo, la situazione
Il calciomercato non dorme mai, anzi, in casa Milan è sempre vivo. Come sappiamo, la dirigenza del club rossonero è al lavoro per portare a Milano dei rinforzi mirati a Massimiliano Allegri. Tra i vari reparti, si sta guardando molto anche alla difesa. Oltre all'opzione Thiago Silva, che potrebbe far ritorno a Milano dopo più di 10 anni, un altro nome che sta prendendo campo è quello di Jay Idzes, difensore del Sassuolo.
Calciomercato Milan, il nuovo nome in difesa
Come riferito da Luca Cilli, giornalista di Skysport, il Milan sta seguendo il classe 200 con molta attenzione. Al momento non sembrerebbero esserci stati contatti diretti fra i due club, ma il calciatore piace per più fattori: età, margine di crescita e duttilità.