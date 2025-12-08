Pianeta Milan
Torino-Milan, Maignan pronto a difensore di nuovo la porta rossonera per dimenticare l'errore con Malick Thiaw della scorsa stagione. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Torino-Milan, Maignan sarà di nuovo al centro della porta rossonera, pronto a difendere e a cercare di non fare segnare la squadra di Baroni. Il francese sta vivendo una stagione a livelli assoluti, vicini a quelli che il Milan ha visto nella prima stagione del francese in rossonero, conclusa con la vittoria del diciannovesimo scudetto della storia del Diavolo. Parlando solo delle ultime sfide dirette in campionato, Maignan ha salvato il risultato contro Roma, Inter e Lazio con parate davvero molto importanti. Quella di stasera, però, non è una partita come le altre per il francese.

22 febbraio 2025, il Milan di Sergio Conceicao cercava punti per rientrare nella corsa al quarto posto in classifica. Una partita da vincere assolutamente in casa del Torino. Non andò così visto che la squadra granata vinse con il punteggio di 2-1. Il primo gol è quello che dovrà 'riscattare' Maignan. Quinto minuto di quella partita. Lancio lungo alla ricerca dell'attaccante Sanabria, ben controllato da Malick Thiaw. Maignan uscì per spazzare via il pallone. Lo sfortuna volle che quel pallone colpì in pieno il tedesco finendo in rete.

Un errore sfortunato, ma grave da parte del portiere francese che la scorsa stagione ha forse vissuto il punto più basso della sua carriera con il Milan, complice un anno nefasto per tutta la squadra. Maignan, se ne avrà la possibilità sul campo, vorrà sicuramente riscattare quell'errore della scorsa stagione. Il portiere del Milan è uno dei giocatori più decisivi in Serie A dal ritorno di Allegri sulla panchina rossonera.

