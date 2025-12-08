Torino-Milan, Maignan sarà di nuovo al centro della porta rossonera, pronto a difendere e a cercare di non fare segnare la squadra di Baroni. Il francese sta vivendo una stagione a livelli assoluti, vicini a quelli che il Milan ha visto nella prima stagione del francese in rossonero, conclusa con la vittoria del diciannovesimo scudetto della storia del Diavolo. Parlando solo delle ultime sfide dirette in campionato, Maignan ha salvato il risultato contro Roma, Inter e Lazio con parate davvero molto importanti. Quella di stasera, però, non è una partita come le altre per il francese.