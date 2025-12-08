Verso Torino-Milan: la squadra di Massimiliano Allegri arriva con qualche giocatore indisponibile in una partita molto importante. Gimenez, Athekame e Fofana stanno ancora recuperando dai loro infortuni mentre resta ancora in dubbio la presenza di Pulisic, alle prese con la febbre. "Stanotte Chris ha avuto un attacco di febbre, vedremo domani se sarà della partita o meno" ha annunciato ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa.