"Christian Pulisic sta meglio, è sfebbrato e sta raggiungendo Torino. Nel pomeriggio si deciderà se, come probabile, sarà a disposizione per la partita di stasera con il Toro".
Un'ottima notizia per Massimiliano Allegri. Si capirà quindi dopo se Pulisic sarà disponibile per Torino-Milan. Probabile comunque che giochi Nkunku con Leao in attacco, con lo statunitense massimo in panchina. Vedremo.
