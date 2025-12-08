Pianeta Milan
TORINO-MILAN

Il giornalista Luca Bianchin ha scritto su X aggiornando sulle condizioni di Pulisic in vista di Torino-Milan. Ecco le sue parole sull'attaccante rossonero
Emiliano Guadagnoli
Verso Torino-Milan: la squadra di Massimiliano Allegri arriva con qualche giocatore indisponibile in una partita molto importante. Gimenez, Athekame e Fofana stanno ancora recuperando dai loro infortuni mentre resta ancora in dubbio la presenza di Pulisic, alle prese con la febbre. "Stanotte Chris ha avuto un attacco di febbre, vedremo domani se sarà della partita o meno" ha annunciato ieri Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport'Luca Bianchin ha postato sul social X le ultime novità sulle condizioni di Pulisic in vista della sfida di questa sera. Ecco come sta l'attaccante rossonero.

"Christian Pulisic sta meglio, è sfebbrato e sta raggiungendo Torino. Nel pomeriggio si deciderà se, come probabile, sarà a disposizione per la partita di stasera con il Toro".

Un'ottima notizia per Massimiliano Allegri. Si capirà quindi dopo se Pulisic sarà disponibile per Torino-Milan. Probabile comunque che giochi Nkunku con Leao in attacco, con lo statunitense massimo in panchina. Vedremo.

