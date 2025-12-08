Torino-Milan, questa sera il Diavolo torna in campo per la 14^ giornata della Serie A 2025-26. Sarà importantissimo per la squadra di Massimiliano Allegri ritrovare la vittoria dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia causata dalla sconfitta agli ottavi contro la Lazio. Non sarà una partita facile contro il Torino: una trasferta complessa per il Diavolo. Nelle ultime 12 trasferte rossonere è arrivato un solo successo, il 0-7 del 2021, per il resto 6 pareggi e 5 sconfitte. Servirà il massimo per sfatare questo tabù. Ecco le probabili formazioni di Torino-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA>>>