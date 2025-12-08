partite

Torino-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino c'è Torino-Milan, 14^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
TORINO-MILAN, ECCO DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

+++ TORINO-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. Panchina: Paleari, Popa, Nkounkou, Masina, Biraghi, Ilkhan, Ilic, Gineitis, Ngonge, Dembélé, Anjorin, Aboukhlal, Njie. Allenatore: Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Rafa Leao. Panchina: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Pulisic, Jashari, Ricci. Allenatore: Massimiliano Allegri.

+++ TORINO-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

TORINO-MILAN, IL PENSIERO DI ORDINE

Il giornalista Franco Ordine ha scritto un pezzo per 'Il Giornale' a poche ore da Torino-Milan. Emergenza in attacco per Allegri

TORINO-MILAN, NOVITA' SU PULISIC

Il giornalista Luca Bianchin ha scritto su X aggiornando sulle condizioni di Pulisic in vista di Torino-Milan. Ecco le sue parole

TORINO-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Torino-Milan, probabili formazioni: Allegri cambia qualcosa specialmente in attacco. Le ultime novità sulla disponibilità di Pulisic

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Torino, Torino-Milan, 14^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

