Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Djidji ricorda il gol in Torino-Milan: “Lo sogni da bambino. Modric fa la differenza”

TORINO-MILAN

Djidji ricorda il gol in Torino-Milan: “Lo sogni da bambino. Modric fa la differenza”

Djidji ricorda il gol in Torino-Milan: 'Lo sogni da bambino. Modric fa la differenza'
Koffi Djidji, ex difensore del Torino attualmente svincolato, ha parlato anche della partita di questa sera tra Torino e Milan. L'estratto da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Tra le sconfitte recenti del Milan in casa del Torino c'è anche quella per 2-1 in cui segnò il difensore Koffi Djidji: "Mi sono sempre goduto i momenti così che ho vissuto in carriera. Poi è sempre bello giocare partite contro certe squadre, le sogni da bambino. Al Toro contro il Milan abbiamo sempre giocato bene, quel gol è arrivato nel momento giusto: a noi serviva una vittoria e io stavo bene".

Questo un estratto dell'intervista dell'ex difensore del Torino a 'Tuttosport'. Djidji ha parlato anche della partita di questa sera: "Posso dire che il Milan ha davvero una bella squadra, hanno Modric che fa sempre la differenza, Leao a cui basta una giocata per essere decisivo. E poi Allegri che sta facendo bene".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Gimenez non segna, ma paradossalmente manca al Milan di Allegri: ecco i motivi>>>

Come detto per il Milan non sarà facile visto che dovrà sfatare un tabù importante: nelle ultime 12 trasferte rossonere è arrivato un solo successo, il 0-7 del 2021, per il resto 6 pareggi e 5 sconfitte. Ecco come se la potrebbe giocare Allegri.

Leggi anche
Ordine verso Torino-Milan: “Solita emergenza in attacco. Speranza per Gimenez”
Prima pagina Tuttosport: “Il Torino col Milan si gioca i tifosi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA