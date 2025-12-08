Koffi Djidji, ex difensore del Torino attualmente svincolato, ha parlato anche della partita di questa sera tra Torino e Milan. L'estratto da 'Tuttosport'
Tra le sconfitte recenti del Milan in casa del Torino c'è anche quella per 2-1 in cui segnò il difensore Koffi Djidji: "Mi sono sempre goduto i momenti così che ho vissuto in carriera. Poi è sempre bello giocare partite contro certe squadre, le sogni da bambino. Al Toro contro il Milan abbiamo sempre giocato bene, quel gol è arrivato nel momento giusto: a noi serviva una vittoria e io stavo bene".
Questo un estratto dell'intervista dell'ex difensore del Torino a 'Tuttosport'. Djidji ha parlato anche della partita di questa sera: "Posso dire che il Milan ha davvero una bella squadra, hanno Modric che fa sempre la differenza, Leao a cui basta una giocata per essere decisivo. E poi Allegri che sta facendo bene".