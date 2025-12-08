Tra le sconfitte recenti del Milan in casa del Torino c'è anche quella per 2-1 in cui segnò il difensore Koffi Djidji: "Mi sono sempre goduto i momenti così che ho vissuto in carriera. Poi è sempre bello giocare partite contro certe squadre, le sogni da bambino. Al Toro contro il Milan abbiamo sempre giocato bene, quel gol è arrivato nel momento giusto: a noi serviva una vittoria e io stavo bene".