Prima pagina Tuttosport: “Il Torino col Milan si gioca i tifosi”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 8 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 8 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Napoli-Juve. Fuori Yildiz e ciao Juve. Il Torino col Milan si gioca i tifosi. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

