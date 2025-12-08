PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Capolavoro Conte”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 8 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 8 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria del Napoli contro la Juventus. Capolavoro Conte. Roma, lo stop di Gaetano. La Lazio sbatte su Ravaglia. Viola, 7 mosse per evitare la B. Polveriera Liverpool, Chivu può scappare. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

