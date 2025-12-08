"Il reale valore della rosa messa a disposizione di Max Allegri è sotto gli occhi di tutti". Il giornalista Franco Ordine parla del Milan e in particolare dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri: "Dal mese di agosto, Allegri non ha avuto pace e spesso ha dovuto arrangiarsi, specie in attacco oltre che a centrocampo appena gli sono venuti a mancare prima Leao e poi Pulisic, quindi Jashari dall’inizio e poi Rabiot".