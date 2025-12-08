Il giornalista Franco Ordine ha scritto un pezzo per 'Il Corriere dello Sport' parlando anche del calciomercato del Milan. Ecco un estratto
"Il reale valore della rosa messa a disposizione di Max Allegri è sotto gli occhi di tutti". Il giornalista Franco Ordine parla del Milan e in particolare dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri: "Dal mese di agosto, Allegri non ha avuto pace e spesso ha dovuto arrangiarsi, specie in attacco oltre che a centrocampo appena gli sono venuti a mancare prima Leao e poi Pulisic, quindi Jashari dall’inizio e poi Rabiot".
Ordine sul mercato del Milan e non solo
Ordine nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' parla anche del calciomercato di gennaio: "La priorità è rimpolpare la qualità della difesa e poi dotare l’attacco di un centravanti che faccia da scorta armata nei confronti di Leao. Gimenez è alle prese con una disastrosa autostima più che con problemi autentici alla caviglia, Nkunku fin qui non ha dato alcun segnale di integrazione nel calcio italiano".