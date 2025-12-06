Il giornalista Franco Ordine ha parlato anche del mercato del Milan e non solo. Punto sulla situazione che riguarda Gimenez. L'estratto da 'Il Giornale'

"L'unico dato positivo del viaggio a Roma del Milan è il ritorno di Jashari dopo 101 giorni d'assenza che può essere considerato un acquisto oltre che alternativa convincente a Modric". Questo il commento di Franco Ordine su Lazio-Milan 1-0 di Coppa Italia. Dopodiché il giornalista, nel suo pezzo per 'Il Giornale', ha sottolineato come ci sia bisogno di un intervento sul mercato a gennaio vista la rosa corta.