Ordine: “Gimenez è un caso spinoso per il Milan”. Che rivelazione sul mercato

Il giornalista Franco Ordine ha parlato anche del mercato del Milan e non solo. Punto sulla situazione che riguarda Gimenez. L'estratto da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
"L'unico dato positivo del viaggio a Roma del Milan è il ritorno di Jashari dopo 101 giorni d'assenza che può essere considerato un acquisto oltre che alternativa convincente a Modric". Questo il commento di Franco Ordine su Lazio-Milan 1-0 di Coppa Italia. Dopodiché il giornalista, nel suo pezzo per 'Il Giornale', ha sottolineato come ci sia bisogno di un intervento sul mercato a gennaio vista la rosa corta.

Ordine rivela: "Fonte accreditata fa sapere che l'azionista RedBird non ha intenzione di impegnarsi in investimenti nel prossimo mercato di gennaio poiché le spese sopportate nel gennaio 2025 hanno avuto una ricaduta pesante sul bilancio".

Il giornalista ha chiuso parlando della situazione legata a Gimenez: "Piuttosto comincia a diventare un caso spinoso Gimenez. Il messicano lamenta ancora dolore alla caviglia e per questo il ritorno all'attività si allontana. Lui e il suo agente continuano a ripetere che non intendono cambiare aria a gennaio. Forse dovrebbero concentrarsi maggiormente sul ritorno in campo tradendo una fragilità psicologica del giocatore che non promette niente di buono".

