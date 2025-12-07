Pianeta Milan
Ordine sul Milan: 'Responsabilità collettiva aumentata. E sul mercato di gennaio ...'
Franco Ordine ricorda le difficoltà avute dal Milan nelle sfide in trasferta contro il Torino. Poi le ultime novità in vista del mercato. Un estratto da 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Col Toro, all’Olimpico, si ritrova dinanzi a una sequenza inquietante di risultati negativi collezionati negli ultimi dodici anni". Franco Ordine ricorda di come Torino-Milan non sia una partita facile per i rossoneri nelle ultime stagioni, anzi: "Un solo successo (maggio 2021 con Pioli allenatore), sei pareggi e cinque sconfitte, le ultime tre consecutive dall’ottobre 2022 fino allo scorso torneo, nel febbraio 2025".

Verso Torino-Milan, il parere di Ordine. E il mercato ...

Nel suo pezzo per 'Il Giornale', il giornalista parla anche dei risultati in trasferta del Milan in stagione: "L’ultimo successo è datato addirittura 20 settembre, a Udine, quel 3 a 0 convincente che non a caso sancì la solidità del centrocampo costruito sul trio Fofana-Modric-Rabiot. Da Udine in poi ci sono stati soltanto tre pareggi, Juve, Atalanta e di recente Parma".

Ordine continua: "Non resta che il campionato e questo moltiplica la responsabilità collettiva di tecnico e squadra mentre fa diminuire la possibilità di ricambi, specie in vista del mercato di gennaio. Negli uffici di casa Milan i conti sono il primo punto di riferimento e in effetti gli investimenti realizzati nel gennaio 2025 non hanno dato i risultati sperati così da scoraggiare una eventuale ripetizione".

