Milan, a Torino torna il duo Pulisic-Leao: in Serie A nessuno meglio di loro
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un articolo al ritorno dal primo minuto del duo formato da Christian Pulisic e Rafa Leao. In Italia nessuno meglio della coppia d'oro del Milan
L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' dedica un articolo alla coppia d'attacco più incisiva dell'intera Serie A. Parliamo del tandem rossonero composto da Christian Pulisic e Rafa Leao. Contro il Torino saranno solamente per la seconda volta in questo campionato entrambi titolari.

Pulisic e Leao, i numeri confermano la loro importanza

Come ricorda la 'rosea', il Milan studiato questa estate da Massimiliano Allegri prevedeva le due ali come punti cardine dell'attacco rossonero, ma per via di sfortunati episodi, i due hanno potuto giocare assieme solo una volta in campionato, nel derby contro l'Inter vinto grazie a un gol dell'americano. L'altra partita in cui c'è stata l'opportunità di vederli assieme è stata la prima partita stagionale, Milan-Bari di Coppa Italia. In quel caso, la partita dei due si è interrotta dopo meno di 15' per via dell'infortunio subito dal portoghese, autore del primo gol rossonero della sfida.

Nonostante i pochi minuti condivisi sul campo la loro incisività è la migliore di tutto il campionato. Con i loro 10 gol totali (equamente divisi), hanno contribuito a più del 50% delle reti rossonere, in totale 19. Se guardiamo la percentuale, non c'è nessuna coppia come Chris e Rafa. Lautaro e Calhanoglu, con i loro 13 gol su 32 totali, hanno contribuito al 40% dei gol nerazzurri. Soulé e Dovbyk, a quota 6 su 15 all'attivo, determinanti anche loro al 40% della produzione offensiva della Roma.

LEGGI ANCHE: Milan, un mercato all’insegna del ‘Made in Italy’: ecco a chi pensa Tare per gennaio

Lunedì sera, nel posticipo della 14^ giornata della Serie A 2025/26, Max potrà schierarli entrambi, con un solo dubbio nella testa del tecnico toscano. La 'Gazzetta' conclude con due domande in vista del Torino. La prima riguarda la vera identità di Leao: quello cinico e decisivo in campionato oppure quello impreciso di Coppa Italia? La seconda riguarda il minutaggio di Pulisic. Per ricevere delle risposte a questi quesiti non resta che aspettare la sfida del 'Monday Night' contro i granata.

