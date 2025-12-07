Milan, a Torino torna il duo Pulisic-Leao: in Serie A nessuno meglio di loro

Nonostante i pochi minuti condivisi sul campo la loro incisività è la migliore di tutto il campionato. Con i loro 10 gol totali (equamente divisi), hanno contribuito a più del 50% delle reti rossonere, in totale 19. Se guardiamo la percentuale, non c'è nessuna coppia come Chris e Rafa. Lautaro e Calhanoglu, con i loro 13 gol su 32 totali, hanno contribuito al 40% dei gol nerazzurri. Soulé e Dovbyk, a quota 6 su 15 all'attivo, determinanti anche loro al 40% della produzione offensiva della Roma.