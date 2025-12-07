Milan, a Torino torna il duo Pulisic-Leao: in Serie A nessuno meglio di loro

Nonostante i pochi minuti condivisi sul campo la loro incisività è la migliore di tutto il campionato. Con i loro 10 gol totali (equamente divisi), hanno contribuito a più del 50% delle reti rossonere, in totale 19. Se guardiamo la percentuale, non c'è nessuna coppia come Chris e Rafa. Lautaro e Calhanoglu, con i loro 13 gol su 32 totali, hanno contribuito al 40% dei gol nerazzurri. Soulé e Dovbyk, a quota 6 su 15 all'attivo, determinanti anche loro al 40% della produzione offensiva della Roma.
Lunedì sera, nel posticipo della 14^ giornata della Serie A 2025/26, Max potrà schierarli entrambi, con un solo dubbio nella testa del tecnico toscano. La 'Gazzetta' conclude con due domande in vista del Torino. La prima riguarda la vera identità di Leao: quello cinico e decisivo in campionato oppure quello impreciso di Coppa Italia? La seconda riguarda il minutaggio di Pulisic. Per ricevere delle risposte a questi quesiti non resta che aspettare la sfida del 'Monday Night' contro i granata.
