Per Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri ancora non ha deciso come rimpiazzare in mediana l'infortunato Youssouf Fofana. Due le principali alternative
Domani, lunedì 8 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino', si disputerà Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, si avvicinerà alla trasferta in Piemonte contro i granata di Marco Baroni con un unico dubbio.

Ovvero, come sostituire l'infortunato Youssouf Fofana a centrocampo? Il ballottaggio, di fatto, è tra Samuele Ricci (dato per favorito da entrambi i quotidiani sportivi), che si è ben destreggiato anche nell'inconsueto per lui ruolo di mezzala e Ruben Loftus-Cheek. Più geometrie e cervello con il primo; più muscoli, forza e fisicità con il secondo.

Allegri, ad ogni modo, deciderà oggi: qualche indicazione potrebbe concederla anche nella conferenza stampa della vigilia prevista alle ore 12:00 a Milanello. Un appuntamento che, come al solito, potrete seguire LIVE sui canali ufficiali di AC Milan e in diretta testuale sul nostro sito web, 'PianetaMilan.it'.

