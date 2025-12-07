Domani, lunedì 8 dicembre , alle ore 20:45 , allo stadio 'Olimpico - Grande Torino', si disputerà Torino-Milan , partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 e, secondo 'La Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri , si avvicinerà alla trasferta in Piemonte contro i granata di Marco Baroni con un unico dubbio.

Ovvero, come sostituire l'infortunato Youssouf Fofana a centrocampo? Il ballottaggio, di fatto, è tra Samuele Ricci (dato per favorito da entrambi i quotidiani sportivi), che si è ben destreggiato anche nell'inconsueto per lui ruolo di mezzala e Ruben Loftus-Cheek. Più geometrie e cervello con il primo; più muscoli, forza e fisicità con il secondo.