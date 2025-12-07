In alto, sotto la testata, la presentazione del big match odierno: alle ore 20:45, al 'Maradona', spazio infatti a Napoli-Juventus, con Luciano Spalletti - tecnico dei bianconeri - che torna nel luogo dove, nel 2023, ha conquistato uno Scudetto da record e storico. Mentre lui lancia Jonathan David e Kenan Yıldız in attacco, Antonio Conte dovrà fronteggiare un'emergenza a centrocampo.
Precipita sempre di più nell'incubo retrocessione in Serie B la Fiorentina, che perde (1-3) anche sul campo del Sassuolo, nonostante l'iniziale vantaggio. I viola - complice il successo (3-1) dell'Hellas Verona sull'Atalanta - restano ultimi da soli in graduatoria con appena 6 punti. Nel pomeriggio odierno, alle ore 18:00, un interessante Lazio-Bologna: nella sfida tra i bomber Valentín 'Taty' Castellanos e Santiago Castro, non va dimenticata la presenza del grande ex di turno, Ciro Immobile.
