Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Chivu Power, travolto Fàbregas: bellezza Inter, poker al Como”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Chivu Power, travolto Fàbregas: bellezza Inter, poker al Como”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Chivu Power, travolto Fàbregas: bellezza Inter, poker al Como'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 7 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 7 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il netto successo, 4-0, dell'Inter di Cristian Chivu sul Como di Cesc Fàbregas a 'San Siro' nell'anticipo serale del sabato della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Inter a 30 punti in classifica (10 vittorie, 4 sconfitte) dopo 14 giornate, momentaneamente prima con 32 reti segnate: in gol contro i lariani Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu e Carlos Augusto.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 7 dicembre 2025

In alto, sotto la testata, la presentazione del big match odierno: alle ore 20:45, al 'Maradona', spazio infatti a Napoli-Juventus, con Luciano Spalletti - tecnico dei bianconeri - che torna nel luogo dove, nel 2023, ha conquistato uno Scudetto da record e storico. Mentre lui lancia Jonathan David e Kenan Yıldız in attacco, Antonio Conte dovrà fronteggiare un'emergenza a centrocampo.

Precipita sempre di più nell'incubo retrocessione in Serie B la Fiorentina, che perde (1-3) anche sul campo del Sassuolo, nonostante l'iniziale vantaggio. I viola - complice il successo (3-1) dell'Hellas Verona sull'Atalanta - restano ultimi da soli in graduatoria con appena 6 punti. Nel pomeriggio odierno, alle ore 18:00, un interessante Lazio-Bologna: nella sfida tra i bomber Valentín 'Taty' Castellanos e Santiago Castro, non va dimenticata la presenza del grande ex di turno, Ciro Immobile.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Allegri deve rispondere all’Inter: ecco...
Ordine: “Gimenez è un caso spinoso per il Milan”. Che rivelazione sul mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA