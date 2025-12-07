Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan, Allegri deve rispondere all'Inter: ecco Leao e Pulisic'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 7 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 7 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del netto 4-0 inflitto dall'Inter di Cristian Chivu al Como di Cesc Fàbregas nell'anticipo del sabato sera della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. A segno Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu e Carlos Augusto. Nerazzurri momentaneamente in testa al campionato da soli.

L'Inter può essere raggiunta oggi dalla Roma di Gian Piero Gasperini, che alle ore 15:00 sarà di scena in casa del Cagliari e, eventualmente, superata dal Napoli, che alle ore 20:45 riceverà la Juventus al 'Maradona': Antonio Conte in piena emergenza a centrocampo contro i bianconeri dell'ex Luciano Spalletti.

Domani sera, ore 20:45, toccherà poi al Milan cercare di mantenere il passo: i rossoneri di Massimiliano Allegri, che schiereranno davanti Christian Pulisic e Rafael Leão, giocheranno sull'ostico campo del Torino. Sprofonda sempre di più la Fiorentina, intanto: battuta 3-1 dal Sassuolo, complice la vittoria (sempre per 3-1) del Verona sull'Atalanta ora è ultima in classifica da sola e staccata.

