L'Inter può essere raggiunta oggi dalla Roma di Gian Piero Gasperini , che alle ore 15:00 sarà di scena in casa del Cagliari e, eventualmente, superata dal Napoli , che alle ore 20:45 riceverà la Juventus al 'Maradona': Antonio Conte in piena emergenza a centrocampo contro i bianconeri dell'ex Luciano Spalletti .

Domani sera, ore 20:45, toccherà poi al Milan cercare di mantenere il passo: i rossoneri di Massimiliano Allegri, che schiereranno davanti Christian Pulisic e Rafael Leão, giocheranno sull'ostico campo del Torino. Sprofonda sempre di più la Fiorentina, intanto: battuta 3-1 dal Sassuolo, complice la vittoria (sempre per 3-1) del Verona sull'Atalanta ora è ultima in classifica da sola e staccata.