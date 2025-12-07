Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: "Torino-Milan, Baroni: 'Toro, o ti sgretoli o ne esci più forte'"

Prima pagina Tuttosport: 'Torino-Milan, Baroni: 'Toro, o ti sgretoli o ne esci più forte''
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 7 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 7 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Napoli-Juventus, posticipo domenicale della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona'. Luciano Spalletti, tecnico dei bianconeri ed allenatore del Napoli nell'anno dello Scudetto 2023, è carico e punta sul suo numero 10, Kenan Yıldız, nello stadio che fu del 'Diez' per eccellenza. Intervista in esclusiva a José Altafini, che vede la Juve ancora in corsa per lo Scudetto in caso di vittoria.

Ampio spazio, poi, alla lezione di calcio inflitta dall'Inter di Cristian Chivu al Como di Cesc Fàbregas ieri sera a 'San Siro': la sfida tra nerazzurri e lariani finisce 4-0. A segno Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu e Carlos Augusto nella grande serata dei meneghini, tornati (almeno per una notte) primi in classifica in campionato.

Mentre la Fiorentina crolla, sconfitta 1-3 sul campo del Sassuolo, rimanendo ultima in graduatoria e con lo spettro della Serie B dietro l'angolo, con tanto di minacce alle famiglie dei calciatori, prova a uscire dal momento complicato il Torino di Marco Baroni. Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' arriva il Milan per il 'Monday Night' e il tecnico granata non usa giri di parole: "Toro, o ti sgretoli o ne esci più forte".

