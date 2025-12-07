La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 7 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 7 dicembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Napoli-Juventus, posticipo domenicale della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona'. Luciano Spalletti, tecnico dei bianconeri ed allenatore del Napoli nell'anno dello Scudetto 2023, è carico e punta sul suo numero 10, Kenan Yıldız, nello stadio che fu del 'Diez' per eccellenza. Intervista in esclusiva a José Altafini, che vede la Juve ancora in corsa per lo Scudetto in caso di vittoria.