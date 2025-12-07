Ampio spazio, poi, alla lezione di calcio inflitta dall'Inter di Cristian Chivu al Como di Cesc Fàbregas ieri sera a 'San Siro': la sfida tra nerazzurri e lariani finisce 4-0. A segno Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu e Carlos Augusto nella grande serata dei meneghini, tornati (almeno per una notte) primi in classifica in campionato.
Mentre la Fiorentina crolla, sconfitta 1-3 sul campo del Sassuolo, rimanendo ultima in graduatoria e con lo spettro della Serie B dietro l'angolo, con tanto di minacce alle famiglie dei calciatori, prova a uscire dal momento complicato il Torino di Marco Baroni. Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' arriva il Milan per il 'Monday Night' e il tecnico granata non usa giri di parole: "Toro, o ti sgretoli o ne esci più forte".
