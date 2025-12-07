Pulisic, ha evidenziato il 'CorSport', tra infortuni e acciacchi fisici, in questa stagione è partito titolare soltanto 5 volte in 13 partite e ha giocato fin qui 422' in Serie A, di media poco più di 50' per gara. Eppure ha fornito un contributo importante: 5 gol e 2 assist, per una contribuzione ad una rete dei rossoneri ogni 60'.

Contribuisce ad un gol del Milan ogni 60' di gioco — Se nel computo inseriamo anche la Coppa Italia, la statistica migliora ulteriormente. Sale a 7 gol e 2 assist, con una contribuzione ogni 58'. Insomma, quando Pulisic c'è, si fa sentire. E quando manca, come contro la Lazio nelle ultime due gare, la sua assenza si nota. Il Milan la paga in termini di creatività e produttività sotto rete.

In Torino-Milan, come detto, Allegri riaccoglierà la sua certezza, Pulisic, nel ruolo di seconda punta al fianco di Leão, centravanti. E se qualche dubbio, per il quotidiano romano, ancora permane sull'effettiva adattabilità del portoghese al ruolo, sullo statunitense non vi è dubbio alcuno: con questo modulo, infatti, il numero 11 è libero di svariare e di cercarsi la posizione migliore sul campo, senza troppi schemi tattici da seguire e senza compiti difensivi troppo pressanti da tenere presenti. Ecco perché poi può essere lucido in zona-gol per decidere le partite.