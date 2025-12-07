Pianeta Milan
Torino-Milan, Pulisic titolare: statistiche impressionanti pur con un esiguo numero di partite

Milan a Torino aggressivo con la garanzia Pulisic: lo statunitense tornerà titolare
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 rientrato nel finale dell'ultima partita di Coppa Italia contro la Lazio dal recente affaticamento muscolare, di nuovo dal 1' in Torino-Milan di domani sera al 'Grande Torino'. Il punto
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan di Massimiliano Allegri, tornerà titolare in occasione della trasferta dei rossoneri contro il Torino, in programma domani sera alle ore 20:45 per il 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026.

Torino-Milan, riecco Pulisic dal 1'

Smaltito l'affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori per Milan-Lazio di campionato, 'Capitan America' è tornato negli ultimi 10' più recupero della sfortunata sfida di Coppa Italia, sempre contro i biancocelesti, ma nella Capitale. Ora si prepara a tornare dal 1' in coppia con Rafael Leão nell'attacco del 3-5-2 di Allegri.

Pulisic, ha evidenziato il 'CorSport', tra infortuni e acciacchi fisici, in questa stagione è partito titolare soltanto 5 volte in 13 partite e ha giocato fin qui 422' in Serie A, di media poco più di 50' per gara. Eppure ha fornito un contributo importante: 5 gol e 2 assist, per una contribuzione ad una rete dei rossoneri ogni 60'.

Contribuisce ad un gol del Milan ogni 60' di gioco

Se nel computo inseriamo anche la Coppa Italia, la statistica migliora ulteriormente. Sale a 7 gol e 2 assist, con una contribuzione ogni 58'. Insomma, quando Pulisic c'è, si fa sentire. E quando manca, come contro la Lazio nelle ultime due gare, la sua assenza si nota. Il Milan la paga in termini di creatività e produttività sotto rete.

In Torino-Milan, come detto, Allegri riaccoglierà la sua certezza, Pulisic, nel ruolo di seconda punta al fianco di Leão, centravanti. E se qualche dubbio, per il quotidiano romano, ancora permane sull'effettiva adattabilità del portoghese al ruolo, sullo statunitense non vi è dubbio alcuno: con questo modulo, infatti, il numero 11 è libero di svariare e di cercarsi la posizione migliore sul campo, senza troppi schemi tattici da seguire e senza compiti difensivi troppo pressanti da tenere presenti. Ecco perché poi può essere lucido in zona-gol per decidere le partite.

