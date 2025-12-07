I festeggiamenti in Brasile non intendono placarsi. Dopo soli quattro giorni dal successo in Copa Libertadores, la squadra rossonera, nella giornata di ieri, ha festeggiato la vittoria del nono campionato della sua storia con ben una giornata di anticipo. La squadra rossonera, proprio come il Milan, è allenata dall'ex Atletico Madrid Filipe Luis, ma c'è un fatto molto ineresante dietro: all'interno della rosa, infatti, son presenti diversi 'ex italiani', ovvero giocatori che hanno potuto militare nella nostra Serie A durante lo svolgimento della loro carriera calcistica.