I festeggiamenti in Brasile non intendono placarsi. Dopo soli quattro giorni dal successo in Copa Libertadores, la squadra rossonera, nella giornata di ieri, ha festeggiato la vittoria del nono campionato della sua storia con ben una giornata di anticipo. La squadra rossonera, proprio come il Milan, è allenata dall'ex Atletico Madrid Filipe Luis, ma c'è un fatto molto ineresante dietro: all'interno della rosa, infatti, son presenti diversi 'ex italiani', ovvero giocatori che hanno potuto militare nella nostra Serie A durante lo svolgimento della loro carriera calcistica.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Flamengo, trionfo senza fine: l’ex Milan Emerson Royal vince anche il campionato
EX MILAN
Flamengo, trionfo senza fine: l’ex Milan Emerson Royal vince anche il campionato
I festeggiamenti in Brasile non intendono placarsi: dopo la Copa Libertadores, l'ex Milan Emerson Royal festeggia la vittoria del campionato
Ex Milan, festeggia Emerson Royal—
LEGGI ANCHE: Torino-Milan, probabili formazioni: chi gioca al posto dell'infortunato Fofana? Allegri ...>>>
Tra i tanti nomi figurano: Danilo, Alex Sandro, Jorginho, Pulgar, Viña, Pedro e soprattutto l’ex milanista Emerson Royal che, dopo aver salutato il Milan, festeggia una stagione davvero molto positiva. Secondo un recente studio, il club brasiliano vale ben 750 milioni di euro, quasi come un club europeo, e i ricavi generati non sono da meno: 200 milioni di euro per ogni stagione, mentre la rosa attuale che vale 195 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA