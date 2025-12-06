Torino-Milan, il Diavolo torna in campo dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia 2025-26. I rossoneri devono riprendere la marcia dopo la sconfitta contro la Lazio visto che il campionato resta l'obiettivo principale della stagione del Diavolo. Non sarà facile per il Milan viste le tantissime difficoltà avute nelle scorse stagioni contro il Torino fuori casa. Allegri potrebbe cambiare qualcosa. Ecco le probabili formazioni di Torino-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN partite probabili formazioni Torino-Milan, probabili formazioni: Fofana assenza pesante. Ecco chi al suo posto
FORMAZIONI
Torino-Milan, probabili formazioni: Fofana assenza pesante. Ecco chi al suo posto
Torino-Milan, probabili formazioni: Allegri cambia qualcosa rispetto alla sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
© RIPRODUZIONE RISERVATA