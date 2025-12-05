Pianeta Milan
Mondiali 2026: l’Italia conosce già il suo possibile girone, ecco le sfidanti

Mondiali 2026: l’Italia conosce già il suo possibile girone, ecco le sfidanti - immagine 1
Nella serata di oggi son stati sorteggiati quelli che saranno i gironi dei Mondiali: ecco le avversarie dell'Italia in caso di qualificazione
Alessia Scataglini
Nel pomeriggio di oggi sono andati in scena i sorteggi dei vari gironi dei prossimi Mondiali del 2026, che si terranno negli USA. L'Italia di Gennaro Gattuso, ex giocatore ed allenatore del Milan, non è certa di esserci. Gli azzurri, infatti, dovranno vincere il play off di marzo 2026  contro l'Irlanda del Nord per poter qualificarsi alla Coppa del Mondo.

Una partita molto ostica che, come sappiamo, ci è costata per due volte di fila la qualificazione al torneo: l'Italia, infatti, perse prima con la Svezia e poi con la Macedonia, non centrando la qualificazione. L'ultima presenza risale al lontano 2014, ben 11 anni fa.

La vincitrice del Play-Off UEFA A, però, ha già conosciuto quelle che saranno le avversarie grazie al sorteggio di stasera. Ecco, di seguito, quello che potrebbe essere il girone dell'Italia (sempre se si qualificherà alla competizione):

Girone B

—  

  • Canada

  • Svizzera

  • Qatar

  • Italia/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia-Erzegovina (Winner Play-off A)

    • Di seguito, gli altri gironi completi:

  • Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud e vincente del playoff tra Danimarca, R.Ceca, Macedonia e Irlanda

  • Gruppo C: Haiti, Brasile, Marocco, Scozia.

  • ​Gruppo D: Usa, Australia e Paraguay, vincente del playoff tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo.

  • ​Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d'Avorio, Curaçao.

  • ​Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia e vincente playoff tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania.

  • Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda.

  • ​Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.

  • Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, vincente playoff tra Iraq, Bolivia e Suriname.

  • Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania.

  • Gruppo K: Portogallo, Uzbekistan, Colombia, Giamaica.

  • Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.

