La nazionale è un argomento molto delicato per tutti i tifosi. Dopo due edizioni a secco, gli italiani sperano nella qualificazione a marzo, quando gli azzurri di Gennaro Gattuso , ex giocatore e allenatore del Milan , dovranno giocare il Play Off. Quest'oggi, il CT Gattuso è presente a Washington per assistere al sorteggio della Coppa del mondo del 2026 , che verrà disputata in America. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

"Nelle ultime due edizioni non siamo andati al Mondiale, sicuramente avremo grande pressione. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Sappiamo che abbiamo una semifinale, si gioca nei 90 minuti. Speriamo di farci trovare pronti. Staccare il pass a marzo sarà fondamentale per il nostro calcio, per il nostro sistema. Qualche anno fa era impensabile non vedere l'Italia in una fase finale di un Mondiale per due edizioni di fila. Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo fare di tutto per riuscire a giocare questo Mondiale"