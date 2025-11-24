Pagni sicuro: 'Italia? Andremo al Mondiale se faremo bene. Su Gattuso...'

Pianeta Milan
Pagni sull’Italia: “Ho grande rispetto su Gattuso. Andremo al Mondiale se…”

Danilo Pagni, direttore sportivo e talent scout ,si è soffermato sull'Italia di Gattuso in vista della semifinale dei play off per andare al Mondiale contro l'Irlanda del Nord, in programma a marzo: le parole
Anche se manca ancora molto tempo c'è già grande attesa per la semifinale dei play off per andare al Mondiale che l'Italia affronterà a marzo contro l'Irlanda del Nord. La rosa del ct Gennaro Gattuso viene da prestazioni deludenti e di conseguenza è lecito avere dubbi sulle reali possibilità di qualificarsi alla competizione.

Italia, le parole di Pagni su Gattuso

Danilo Pagni, direttore sportivo e talent scout, ha fatto il punto sul momento che sta attraversando la Nazionale azzurra esprimendo parole di elogio per il ct, Gennaro Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in un'intervista ai microfoni di TMW:

Su Gattuso: "Grande rispetto per il mio amico di infanzia. Lui ha azzeccato subito la scelta di abbinare Retegui e Kean".

Sulla Nazionale: "Ma se pensiamo che servano motivazioni per essere in Nazionale, allora penso che sia giusto non aver partecipato a due Mondiali e aver fatto una magra figura all’Europeo. Andremo al Mondiale e faremo bene se saranno concreti".

