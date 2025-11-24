Pagni sicuro: 'Italia? Andremo al Mondiale se faremo bene. Su Gattuso...'

Su Gattuso: "Grande rispetto per il mio amico di infanzia. Lui ha azzeccato subito la scelta di abbinare Retegui e Kean".

Sulla Nazionale: "Ma se pensiamo che servano motivazioni per essere in Nazionale, allora penso che sia giusto non aver partecipato a due Mondiali e aver fatto una magra figura all’Europeo. Andremo al Mondiale e faremo bene se saranno concreti".