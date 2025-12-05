Pianeta Milan
Milan, alla scoperta di Arizala: chi è e come gioca il talento colombiano prossimo a vestire il rossonero

Milan, chi è Arizala? Ecco il terzino pronto a vestire la maglia rossonera
Alla scoperta di Juan David Arizala, il terzino sinistro colombiano dell'Independiente Medellin pronto a sbarcare a Milano nel prossimo mercato di gennaio
Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan sembra aver già messo a segno il primo colpo invernale. Secondo il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club rossonero avrebbe chiuso l'accordo con l'Independiente Medellin per il cartellino di Juan David Arizala, per una cifra vicina ai 3 milioni di euro.

Chi è Juan Arizala?

Juan Arizala è un giovane terzino sinistro colombiano classe 2005. Ha da poco compiuto 20 anni e gioca in pianta stabile, da diverse stagioni, in una delle squadre più importanti del campionato colombiano. Finora, in stagione ha totalizzato 27 presenze, con 2 gol e 1 assist all'attivo.

Una delle caratteristiche di questo giocatore è la duttilità. Arizala nasce come esterno di difesa a sinistra, ma negli anni ha giocato in diverse posizioni del campo: terzino sinistro, terzino destro e esterno offensivo su entrambe le fasce. Nell'ultima partita disputata questa notte, ha giocato come esterno sinistro di un centrocampo a quattro, mostrando anche una buona qualità nella fase offensiva.

Il giovane esterno mancino non ha ancora debuttato con la maglia della Nazionale maggiore colombiana, anche se vanta già 22 presenze con l'Under 20 della medesima selezione. Come ha sottolineato l'esperto di mercato Matteo Moretto nel suo ultimo video su YouTube, il Milan ha ancora due slot liberi per acquistare dei calciatori extracomunitari e il lavoro degli scout rossoneri sta andando proprio verso quella direzione. Il Diavolo sembra intenzionato ad acquistare giovani talenti dal calcio sudamericano non ancora esplosi, pronti al grande salto nel calcio europeo. In attesa di capire il futuro di Arizala nel club rossonero, il Diavolo ha piazzato il primo colpo a sorpresa del mercato invernale.

