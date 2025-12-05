Milan, chi è Arizala? Ecco il terzino pronto a vestire la maglia rossonera

Una delle caratteristiche di questo giocatore è la duttilità . Arizala nasce come esterno di difesa a sinistra, ma negli anni ha giocato in diverse posizioni del campo: terzino sinistro, terzino destro e esterno offensivo su entrambe le fasce. Nell'ultima partita disputata questa notte, ha giocato come esterno sinistro di un centrocampo a quattro, mostrando anche una buona qualità nella fase offensiva.

Il giovane esterno mancino non ha ancora debuttato con la maglia della Nazionale maggiore colombiana, anche se vanta già 22 presenze con l'Under 20 della medesima selezione. Come ha sottolineato l'esperto di mercato Matteo Moretto nel suo ultimo video su YouTube, il Milan ha ancora due slot liberi per acquistare dei calciatori extracomunitari e il lavoro degli scout rossoneri sta andando proprio verso quella direzione. Il Diavolo sembra intenzionato ad acquistare giovani talenti dal calcio sudamericano non ancora esplosi, pronti al grande salto nel calcio europeo. In attesa di capire il futuro di Arizala nel club rossonero, il Diavolo ha piazzato il primo colpo a sorpresa del mercato invernale.