Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, gli esperti confermano: “Milan, è fatta per Arizala”. Ecco i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, gli esperti confermano: “Milan, è fatta per Arizala”. Ecco i dettagli

Calciomercato, gli esperti confermano: 'Milan, è fatta per Arizala'. Ecco i dettagli
A meno di un mese dall'avvio del calciomercato invernale (2 gennaio 2026), il Milan piazza già il primo colpo per gennaio: in arrivo Juan David Arizala, laterale mancino colombiano dell'Independiente Medellín. I dettagli in questa news
Daniele Triolo Redattore 

Si erano sparse, in pomeriggio, le voci di un Milan pronto a mettere le mani, per l'imminente sessione invernale di calciomercato, sul giovane Juan David Arizala. Classe 2005, laterale mancino, il colombiano Arizala è nel giro della Nazionale Under 20 dei 'Cafeteiros'.

Calciomercato Milan: le mani del Diavolo su Arizala

—  

Sicuramente un prospetto molto interessante per il futuro e il Milan, che ha due slot liberi per i calciatori extra-comunitari, alla fine ha davvero deciso di investire su di lui. La conferma arriva da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, giornalisti sportivi esperti di calciomercato, che per primi avevano lanciato la notizia in esclusiva.

LEGGI ANCHE

"Il Milan ha di fatto già bloccato Juan David Arizala". Questo ha scritto Moretto in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Ancora più specifico e preciso è stato, sempre su 'X', il collega Romano, che ha fornito anche i dettagli economici dell'operazione messa in piedi dal club di Via Aldo Rossi.

"Juan Arizala al Milan, ci siamo! Accordo raggiunto per il terzino 20enne, che si unirà al Milan dal Deportivo Independiente Medellín. Affare da 3 milioni di euro più clausola sulla rivendita per una delle vendite record nella storia del calcio colombiano. Respinte proposte dal Regno Unito e dal Belgio per approdare al Milan".

Leggi anche
Nel futuro di Gimenez sembra esserci la Premier League: dall’Inghilterra novità sul futuro...
Calciomercato, Moretto svela: “Il Milan è in trattativa per questo giovane terzino”

© RIPRODUZIONE RISERVATA