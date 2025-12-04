"Il Milan ha di fatto già bloccato Juan David Arizala". Questo ha scritto Moretto in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Ancora più specifico e preciso è stato, sempre su 'X', il collega Romano, che ha fornito anche i dettagli economici dell'operazione messa in piedi dal club di Via Aldo Rossi.
"Juan Arizala al Milan, ci siamo! Accordo raggiunto per il terzino 20enne, che si unirà al Milan dal Deportivo Independiente Medellín. Affare da 3 milioni di euro più clausola sulla rivendita per una delle vendite record nella storia del calcio colombiano. Respinte proposte dal Regno Unito e dal Belgio per approdare al Milan".
