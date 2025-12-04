Si erano sparse, in pomeriggio, le voci di un Milan pronto a mettere le mani, per l'imminente sessione invernale di calciomercato , sul giovane Juan David Arizala . Classe 2005 , laterale mancino, il colombiano Arizala è nel giro della Nazionale Under 20 dei 'Cafeteiros'.

Calciomercato Milan: le mani del Diavolo su Arizala

Sicuramente un prospetto molto interessante per il futuro e il Milan, che ha due slot liberi per i calciatori extra-comunitari, alla fine ha davvero deciso di investire su di lui. La conferma arriva da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, giornalisti sportivi esperti di calciomercato, che per primi avevano lanciato la notizia in esclusiva.