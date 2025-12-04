Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Moretto svela: “Il Milan è in trattativa per questo giovane terzino”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Moretto svela: “Il Milan è in trattativa per questo giovane terzino”

Calciomercato, Moretto svela: “Il Milan è in trattativa per questo giovane terzino” - immagine 1
Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, nel suo ultimo video ha voluto parlare di un nuovo nome per la difesa rossonera: ecco il talento dell'indipendiente de Medellin
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di calciomercato, nel suo ultimo video caricato su YouTube, ha voluto parlare di un nuovo nome per la difesa rossonera. Secondo Moretto, infatti, il Milan è molto vicino a chiudere per un giovane terzino sinistro dell'indipendiente de Medellin. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: 

Milan, le parole di Moretto

—  

"Una notizia che riguarda il Milan, riguarda un calciatore extracomunitario che è in trattativa  con il Milan. Sapete, come vi ho già raccontato più e più volte, che comunque il Milan ha a disposizione due slot per quanto riguarda i posti extra e nelle ultime settimane, negli ultimi mesi,  il club rossonero, lo scouting, la dirigenza, si è concentrata molto su questo tipo di profili, alla ricerca di talenti sudamericani, di talenti che possano essere all'altezza del calcio europeo e all'altezza appunto del Milan.

LEGGI ANCHE

Ce n'è uno, che abbiamo individuato in esclusiva, per cui il Milan è in trattativa, una trattativa  anche abbastanza ben avviata.  Ci sono già stati contatti diretti sia tra club, sia tra il Milan e l'entourage del ragazzo e adesso vi svelerò il nome del terzino sinistro dell'indipendiente de Medellin, classe 2005, quindi vent'anni, si chiama Juan David Arizala, è già nel giro della nazionale colombiana Under-20, è un calciatore che è seguito da tanti altri club europei, la cui valutazione si aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro e sicuramente potrebbe essere un colpo in prospettiva.

LEGGI ANCHEEstupinan occasione d'oro. Bartesaghi ha convinto il Milan. Contro la Lazio il terzino deve ...

Un colpo in prospettiva importante, Arizala, il Milan è intenzionato a chiudere questo tipo di trattativa per poi dopo capire il percorso da far fare al ragazzo, eventualmente magari  anche mandarlo in prestito subito per farlo giocare, per farlo adattare nel calcio italiano e nel calcio europeo, però segnatevi questo nome, trattativa in corso anche abbastanza  avanzata tra il Milan e l'indipendiente de Medellin per Juan David Arizala."

Leggi anche
Letizia consiglia: “Riportare al Milan Musah. Calciomercato? Se Allegri …”
Ordine: “Strafalcione fare inca**are lo staff di Maignan. Theo Hernandez? Ha ragione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA