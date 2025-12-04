Ce n'è uno, che abbiamo individuato in esclusiva, per cui il Milan è in trattativa, una trattativa anche abbastanza ben avviata. Ci sono già stati contatti diretti sia tra club, sia tra il Milan e l'entourage del ragazzo e adesso vi svelerò il nome del terzino sinistro dell'indipendiente de Medellin, classe 2005, quindi vent'anni, si chiama Juan David Arizala, è già nel giro della nazionale colombiana Under-20, è un calciatore che è seguito da tanti altri club europei, la cui valutazione si aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro e sicuramente potrebbe essere un colpo in prospettiva.