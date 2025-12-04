Ce n'è uno, che abbiamo individuato in esclusiva, per cui il Milan è in trattativa, una trattativa anche abbastanza ben avviata. Ci sono già stati contatti diretti sia tra club, sia tra il Milan e l'entourage del ragazzo e adesso vi svelerò il nome del terzino sinistro dell'indipendiente de Medellin, classe 2005, quindi vent'anni, si chiama Juan David Arizala, è già nel giro della nazionale colombiana Under-20, è un calciatore che è seguito da tanti altri club europei, la cui valutazione si aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro e sicuramente potrebbe essere un colpo in prospettiva.
Un colpo in prospettiva importante, Arizala, il Milan è intenzionato a chiudere questo tipo di trattativa per poi dopo capire il percorso da far fare al ragazzo, eventualmente magari anche mandarlo in prestito subito per farlo giocare, per farlo adattare nel calcio italiano e nel calcio europeo, però segnatevi questo nome, trattativa in corso anche abbastanza avanzata tra il Milan e l'indipendiente de Medellin per Juan David Arizala."
