Anche se Theo Hernandez non veste più la maglia del Milan, il suo supporto per i colori rossoneri non smette mai di mancare. Il terzino francese, arrivato dal Real Madrid nel lontano 2019, ha salutato la maglia del Milan in estate dopo ben 6 stagioni, per trasferirsi alla corte dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, club che milita nella Lega saudita professionistica. Come ad inizio stagione e nei big match importanti, Theo Hernández ha sempre voluto professare il suo 'amore' e forte tifo nei confronti della squadra che lo ha fatto esplodere. Anche oggi il suo pensiero non è tardato ad arrivare.
Social, Theo Hernandez lontano ma sempre rossonero: “Forza Milan!”
Ex Milan, il messaggio social di Theo Hernandez—
Sul proprio profilo X, Theo Hernandez ha ripostato il massaggio del Milan inerente alla gara di Coppa Italia di questa sera conto la Lazio di Maurizio Sarri, aggiungendo però un piccolo dettaglio: il terzino francese ha voluto scrivere un semplice ma sentito "Forza Milan". Un messaggio che ha colpito, e non poco, i tanti tifosi rossoneri.
