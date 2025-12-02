Pianeta Milan
Gallinari annuncia il ritiro, il Milan commenta: “Sei speciale Gallo!”

Il noto tifoso del Milan e campione italiano di Basket, Danilo Gallinari, nella giornata di oggi ha ufficialmente annunciato il ritiro dai campetti indoor: il saluto speciale via social del Milan, sua squadra del cuore
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il noto tifoso del Milan e campione italiano di Basket, Danilo Gallinari, nella giornata di oggi ha ufficialmente annunciato il ritiro, ponendo fine ad un lungo viaggio durato più di 20 anni. Gallinari, che non ha mai nascosto la sua forte passione per i colori rossoneri, ha frequentato molto spesso gli ambienti del Milan, squadra che ha ringraziato i cestista sotto al suo lungo post di addio. Poche ma semplici parole:  “Sei speciale, Gallo!“. Ecco, di seguito, il suo saluto ai campetti indoor:

Milan, Gallinari annuncia l'addio al Basket

—  

Oggi, con il cuore colmo di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso il duro lavoro, il sacrificio, le vittorie, le sconfitte, i compagni di squadra che sono diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che mi sono stati accanto in ogni passo del cammino. È stato un viaggio incredibile, ricco di innumerevoli ricordi che porterò con me per il resto della mia vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto e a chi ha condiviso ogni momento con me: grazie, dal profondo del mio cuore. Non vedo l’ora di iniziare il prossimo capitolo!“.

Non ricordo quando sei entrato davvero nella mia vita, forse il giorno in cui ho sentito la palla rimbalzare per la prima volta o forse quando ho capito che oltre quel suono c’era qualcosa in più. Sei stato un sogno, un rifugio, una sfida continua. Mi hai fatto crescere e diventare grande, mi hai fatto cadere, mi hai rialzato e mi hai insegnato a non smettere mai di crederci e di provarci.

Insieme abbiamo vissuto momenti che sono diventate istantanee nel mio album dei ricordi. Grazie a te ho conosciuto persone meravigliose, amici, avversari, compagni di viaggio. In ogni duello, in ogni pianto, in ogni esultanza c’era un pezzo della tua storia, della nostra storia. Così ti dico grazie, con il cuore pieno di riconoscenza per ogni caduta, per ogni ritorno, per ogni applauso e per ogni silenzio e soprattutto per avermi insegnato chi sono dentro e fuori dal campo. Ilnostro viaggio non finisce qui, cambia solo la destinazione. Non perché sia finito l’amore, ma perché a volte i sentimenti si trasformano e ogni storia ha bisogno di un capitolo finale. Sarai sempre parte di noi. Grazie“.

