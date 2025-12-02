De Canio: 'Milan e Napoli hanno due allenatori che giocano per vincere'

Pianeta Milan
De Canio: "Napoli e Milan sullo stesso piano. Hanno due allenatori che vogliono vincere non essere belli"

L'allenatore Luigi De Canio ha parlato ai microfoni di TMW Radio della due squadra in vetta alla Serie A: Napoli e Milan. Ecco le sue parole sulle due squadre e soprattutto sui due allenatori
Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', l'allenatore Gigi De Canio ha detto la sua sull'ultima giornata di Serie A, soffermandosi sulle due squadre in vetta: Napoli e Milan, guidate da due allenatori simili e vincenti. Ecco tutte le sue parole durante alla Radio di 'Tuttomercatoweb'.

De Laurentiis al Galà del Calcio ha detto che il Napoli di quest'anno è più forte di quello dell'anno scorso. Che ne pensa?

"Con tutto il rispetto per il presidente, è una banalità. Forse avrebbe dovuto dirlo in separata sede al suo allenatore. A parte le battute, è tutto vero, ma anche Antonio non aveva detto che i giocatori fossero scarsi, ma semplicemente che non sono quei top di cui si è favoleggiato. Poi c'è sempre il tema dell'inserimento dei nuovi, che dipende anche dalla disponibilità dei calciatori, da come si sono integrati e da come recepiscono le direttive dell'allenatore. Se poi capita qualche infortunio di troppo vai ancora più in difficoltà. Difficoltà che magari vengono nascoste dai risultati, come la vittoria sull'Inter. Quella partita venne esaltata nonostante il Napoli avesse faticato molto".

Il Milan in prestito: Colombo 'on fire', secondo gol nelle ultime tre. Chukwueze ancora decisivo in Premier

Qual è la squadra tra le prime quattro che al momento le dà più garanzie?

"Metto Napoli e Milan sullo stesso piano, perché hanno una rosa omogenea e valida dal punto di vista tecnico; inoltre hanno due allenatori molto pragmatici che lavorano e giocano per vincere e non per essere belli".

