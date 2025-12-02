Il giornalista de 'Il Giornale' Franco Ordine , ospite negli studi di Pressing, ha speso alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri . Il giornalista ha voluto commentare il momento positivo che stanno attraversando i rossoneri, facendo riferimento anche ad alcuni calciatori come, ad esempio, il centrocampista francese Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, le sue parole:

"L'assessore alla sanità della Lombardia mi ha chiamato per dirmi che c'è una richiesta clamorosa di Malox. Io penso che questa squadra, soprattutto i difensori, hanno trovato il gusto di difendere. Penso che a Milanello sia cambiato proprio il clima, oltre al modo di lavorare. Penso che il comportamento di Leao, che si adattato ad un nuovo ruolo, dà l'idea che tutti hanno cambiato improvvisamente testa. Rabiot? Devono andare al Santuario di Cremona a ringraziare perchè senza la sconfitta alla prima giornata contro la Cremonese probabilmente Rabiot non sarebbe arrivato".