Dopo il match di campionato vinto dal Milan per 1-0 grazie ad un gol di Rafael Leao, entrambe le formazioni si stanno preparando per il prossimo impiego valido per gli ottavi di Coppa Italia: questa volta sarà Lazio-Milan, gara in programma allo stadio Olimpico il 4 dicembre 2025 alle ore 21:00. Maurizio Sarri, allenatore della squadra biancoceleste che non aveva rilasciato alcun tipo di dichiarazioni dopo la gara di sabato, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Sportmediaset a due giorni dalla sfida. Ecco, di seguito, le sue parole:
Maurizio Sarri, allenatore della squadra biancoceleste, ha parlato a Sportmediaset a due giorni dalla sfida contro il Milan: le sue parole
Lazio-Milan, le parole di Sarri—
"Bisogna azzerare tutto e ributtarsi sula prossima partita, senza crearsi alibi di arbitraggi. Piuttosto, mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto. Rivalsa? Noi dobbiamo giocare per i nostri obiettivi, di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa"
