L’uomo in più del Milan di Allegri è Rabiot: numeri e impatto dell’indispensabile centrocampista francese
Sulle parole dell'ex allenatore di Leao ('faceva già il centravanti a 9 anni'):
"Occasionalmente i grandi giocatori si adattano ad altri ruoli. Per me è un fuoriclasse inesploso per suoi difetti, l'ho visto devastante da esterno e per me lì dà il meglio di sè".
