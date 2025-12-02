"Ci sono Inter, Milan e Napoli superiori a tutti, il tempo sta passando e si sta sistemando questa situazione, i valori stanno uscendo fuori. Sono ancora tutte lì, ma c'è anche il Como, anche se non dà fastidio per lo Scudetto. Mi piacerebbe, ma è molto difficile. Credo che alla fine gli organici importanti se la giocheranno. Roma, Juve e le altre lotteranno per un posto Champions".