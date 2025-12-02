Pianeta Milan
INTERVISTE

Milan, Cucciari: “Leao? Devastante da esterno, per me li da il meglio di se”

Milan, Cucciari: “Leao? Devastante da esterno, per me li da il meglio di se” - immagine 1
Durante 'Maracanà', l'allenatore Alessandro Cucciari ha riservato alcune parole per Rafael Leao, numero 10 del Milan: in che posizione rende meglio? Il parere
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante il solito appuntamento con Maracanà, programma di TMW Radio, l'allenatore Alessandro Cucciari ha riservato alcune parole per Rafael Leao, numero 10 del Milan.  L'allenatore ha anche commentato le parole rilasciate, nella giornata di ieri, dal suo ex allenatore ai tempi dello Sporting. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Cucciari su Leao

—  

Milan e Napoli davanti:

"Ci sono Inter, Milan e Napoli superiori a tutti, il tempo sta passando e si sta sistemando questa situazione, i valori stanno uscendo fuori. Sono ancora tutte lì, ma c'è anche il Como, anche se non dà fastidio per lo Scudetto. Mi piacerebbe, ma è molto difficile. Credo che alla fine gli organici importanti se la giocheranno. Roma, Juve e le altre lotteranno per un posto Champions".

Sulle parole dell'ex allenatore di Leao ('faceva già il centravanti a 9 anni'):

"Occasionalmente i grandi giocatori si adattano ad altri ruoli. Per me è un fuoriclasse inesploso per suoi difetti, l'ho visto devastante da esterno e per me lì dà il meglio di sè".

