Il Milan continua a stupire tutti. Dalla sconfitta contro la Cremonese alla prima di campionato, le cose sono cambiate. Il Milan sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri , al suo secondo mandato in rossonero dopo più di 11 anni dal primo, è finalmente diventata una squadra unita e solida: una vera e propria macchina che viaggia all'unisono. Presente negli studi di SkySport24 , il giornalista Maurizio Compagnoni ha voluto commentare così il momento che stanno vivendo i rossoneri, attualmente al primo posto in classifica. Ecco, d seguito, le sue parole:

"Allegri ha portato chiarezza. L'anno scorso non si capiva molto del Milan, Allegri ha invece fatto delle scelte nette. Manca un centravanti da 20 gol che ti risolve le partite sporche, questo resta un problema, però Leao e Pulisic hanno già segnato 10 gol insieme. Il Milan funziona, non prende gol e poi con i giocatori che ha un gol lo fa. E' il trionfo del corto muso che tanto piace ad Allegri