Milan, Capello: “I gol hanno dato a Leao la giusta fiducia, Allegri lo ha convinto”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan degli anni '90, ha rilasciato alcune parole sul Milan alla Gazzetta dello Sport: il suo pensiero sul nuovo ruolo da centravanti del portoghese Rafael Leao
Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan degli anni '90, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex allenatore rossonero ha voluto spendere alcune parole su Rafael Leao e il nuovo ruolo designato da Allegri: il centravanti. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul Milan che sta riuscendo a finalizzare al massimo le occasioni create, soprattuto con Rafael Leão: «La penso come Max: vince chi subisce meno gol, non chi segna di più. Questo non vuol dire che davanti si possa e si debba far meglio, e mi riferisco sia al Milan che al Napoli. All’inizio vedevo Leão a disagio nel ruolo di centravanti, poi però i gol gli hanno dato fiducia, Allegri lo ha convinto e nelle ultime due partite l’ho visto davvero più sciolto, libero, allegro. E poi aiuta la squadra, partecipa, è coinvolto e probabilmente anche più fresco atleticamente: corre meno non essendo obbligato ai rientri difensivi. Ma è allo stesso modo responsabilizzato, sa che in area deve essere più cinico che mai».

