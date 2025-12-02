L'ex arbitro Minelli sull'episodio di Milan-Lazio: 'Due scelte sbagliate al Var'

"Innanzitutto non c'era assolutamente nessun rigore; il tiro di Romagnoli è forte e ravvicinato, con Pavlovic che peraltro era impegnato in marcatura. Non trovo poi giustificazione sull'intervento del Var per assegnare il calcio di rigore. Infine la giustificazione dell'arbitro è stata sicuramente sbagliata, perché non ci si può inventare un fallo che non c'è stato. Comunque ribadisco che da un Var non ci si può aspettare una chiamata simile. Non so se ci saranno dei provvedimenti, ma anche da questo punto di vista mi chiedo allora perché il Var che invece venne chiamato per revocare un rigore netto in Parma-Milan non sia stato fermato".