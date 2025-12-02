L'ex arbitro Minelli sull'episodio di Milan-Lazio: 'Due scelte sbagliate al Var'

L’uomo in più del Milan di Allegri è Rabiot: numeri e impatto dell’indispensabile centrocampista francese
Se Collu dopo la revisione avesse considerato non punibile il contatto ne sarebbe potuto uscire fuori?
"Era ciò che doveva fare. Sarebbe rimasta a quel punto la semplice decisione di campo e si sarebbe ripartiti da calcio d'angolo per la Lazio. Per punire un fallo di mano ci dev'essere o la volontarietà del difendente o quest'ultimo si deve essere frapposto ad un tiro volontariamente. Qui non c'è nulla di ciò e non c'è neanche il braccio al di sopra della linea della spalla".
LEGGI ANCHE: L’uomo in più del Milan di Allegri è Rabiot: numeri e impatto dell’indispensabile centrocampista francese
Sul capannello che si è venuto a creare attorno al monitor che ne pensi. Non trovi sia un atteggiamento assurdo?
"Le immagini che abbiamo visto sono imbarazzanti. Non si può mettere in quelle condizioni un arbitro giovane. Si dovrebbe comprendere meglio al situazione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA