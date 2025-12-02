Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex arbitro Minelli: “Milan-Lazio? Nessun rigore. Sbagliata la chiamata del Var e la giustificazione di Collu”

INTERVISTE

Ex arbitro Minelli: “Milan-Lazio? Nessun rigore. Sbagliata la chiamata del Var e la giustificazione di Collu”

L'ex arbitro Minelli sull'episodio di Milan-Lazio: 'Due scelte sbagliate al Var'
L'ex arbitro Daniele Minelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'episodio di Pavlovic, avvenuto nei minuti finali di Milan-Lazio. Ecco le sue considerazioni sul momento più discusso dell'ultimo weekend di Serie A
Redazione

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', l'ex arbitro Daniele Minelli ha detto la sua sull'ultima giornata di Serie A, soffermandosi sulle questioni arbitrali più spinose dell'ultimo turno del campionato italiano, una su tutte l'episodio di Pavlovic nei minuti finali di Milan-Lazio. Ecco le sue parole al programma 'Maracanà'.

Le parole dell'ex arbitro Daniele Minelli sull'episodio di Milan-Lazio

—  

Che giudizio dai del caso arbitrale avvenuto nel finale di Milan-Lazio?

"Innanzitutto non c'era assolutamente nessun rigore; il tiro di Romagnoli è forte e ravvicinato, con Pavlovic che peraltro era impegnato in marcatura. Non trovo poi giustificazione sull'intervento del Var per assegnare il calcio di rigore. Infine la giustificazione dell'arbitro è stata sicuramente sbagliata, perché non ci si può inventare un fallo che non c'è stato. Comunque ribadisco che da un Var non ci si può aspettare una chiamata simile. Non so se ci saranno dei provvedimenti, ma anche da questo punto di vista mi chiedo allora perché il Var che invece venne chiamato per revocare un rigore netto in Parma-Milan non sia stato fermato".

LEGGI ANCHE

Se Collu dopo la revisione avesse considerato non punibile il contatto ne sarebbe potuto uscire fuori?

"Era ciò che doveva fare. Sarebbe rimasta a quel punto la semplice decisione di campo e si sarebbe ripartiti da calcio d'angolo per la Lazio. Per punire un fallo di mano ci dev'essere o la volontarietà del difendente o quest'ultimo si deve essere frapposto ad un tiro volontariamente. Qui non c'è nulla di ciò e non c'è neanche il braccio al di sopra della linea della spalla".

LEGGI ANCHE: L’uomo in più del Milan di Allegri è Rabiot: numeri e impatto dell’indispensabile centrocampista francese

Sul capannello che si è venuto a creare attorno al monitor che ne pensi. Non trovi sia un atteggiamento assurdo?

"Le immagini che abbiamo visto sono imbarazzanti. Non si può mettere in quelle condizioni un arbitro giovane. Si dovrebbe comprendere meglio al situazione".

Leggi anche
Milan, Capello: “I gol hanno dato a Leao la giusta fiducia, Allegri lo ha convinto”
Serve un centravanti? Il pensiero di Capello: “Dipende dalle idee tattiche...

© RIPRODUZIONE RISERVATA