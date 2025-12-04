Il giornalista Franco Ordine ha parlato di qualche retroscena sul Milan e Mike Maignan. Poi il suo parere su Bartesaghi-Theo Hernandez. Un estratto dal canale 'YouTube' MilanHello
"Che sia cosa buona giusta mi sembra evidente, come è chiaro che sia stato un grosso errore non rinnovarlo perché non si è andati in Champions". Il giornalista Franco Ordine parla così della situazione intorno al possibile rinnovo di Maignan con il Milan: "E' stato uno strafalcione enorme fare inca**are lo staff di Maignan. Da luglio in avanti c'è stata una ricomposizione diplomatica e una riconciliazione professionale tra Maignan e lo staff tecnico".
Milan, Ordine su Maignan e Theo Hernandez
Il giornalista, ospite del canale 'YouTube' di Andrea Longoni Milan Hello, continua con la sua analisi: "Quel post di Gabbia secondo me gioca un bel ruolo. In questo momento bisogna aspettare che maturino gli eventi. Se dovesse arrivare un'offerta dall'Italia secondo me Maignan resterebbe. All'estero bisogna vedere da chi arriverebbe. Per Maignan praticamente è l'ultimo contratto. Io so che si pensa a una proposta di 5 anni per recuperare il mancato rinnovo".