"Che sia cosa buona giusta mi sembra evidente, come è chiaro che sia stato un grosso errore non rinnovarlo perché non si è andati in Champions". Il giornalista Franco Ordine parla così della situazione intorno al possibile rinnovo di Maignan con il Milan: "E' stato uno strafalcione enorme fare inca**are lo staff di Maignan. Da luglio in avanti c'è stata una ricomposizione diplomatica e una riconciliazione professionale tra Maignan e lo staff tecnico".