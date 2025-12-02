Pianeta Milan
Capello sicuro: “Bartesaghi mi piace, può avere un futuro al Milan. Theo andava…”

Fabio Capello, ex allenatore del Milan degli anni '90, ha rilasciato alcune parole sul Milan alla Gazzetta dello Sport: le parole sugli esterni rossoneri
Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan degli anni '90, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex allenatore si è soffermato a parlare dei rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, attualmente al primo posto in classifica. Si è poi spostato a parlare degli esterni e di quando sia il loro impatto nella squadra rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Capello

Capello su quanto impattano, nel Milan di Allegri, gli esterni Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi: «La fascia sinistra con Theo Hernández, lo ha avuto. Prima quando andava a mille, e poi l’anno scorso quando invece non andava proprio. Era diventato il punto debole della linea, dalla sua parte gli avversari venivano giù troppo facilmente e di conseguenza tanti gol arrivavano da lì. Bartesaghi invece mi piace, lo giudico per le partite che ho visto ma non solo. Ne ho parlato con Mauro Tassotti, mi ha detto che è bravo e può avere un futuro nel Milan. C’è da fidarsi di chi lo vede ogni giorno al lavoro».

